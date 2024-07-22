Після авторизації спливає вікно з повідомленням, що «через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку»

У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій, наразі він недоступний для користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на застосунок.

Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що «через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку».

«Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця», – ідеться у повідомленні.

Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через «Київ Цифровий» попри наявні на рахунку кошти.

Раніше повідомлялося, що «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції.