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У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій
фото ілюстративне

Після авторизації спливає вікно з повідомленням, що «через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку»

У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій, наразі він недоступний для користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на застосунок.

Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що «через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку».

У роботі застосунку «Київ Цифровий» відбувся збій фото 1

«Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця», – ідеться у повідомленні.

Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через  «Київ Цифровий» попри наявні на рахунку кошти.

Раніше повідомлялося, що «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції.

Теги: застосунок Київ

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