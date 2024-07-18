На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео)

Очевидці повідомляють про вибух перед пожежею

За попередньою інформацією загорівся генератор/трансформатор

У Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».

Відвідувачі кажуть, що спочатку було чутно гучний звук, нібито вибуху. За попередньою інформацією загорівся генератор-трансформатор.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місце інциденту прибуло декілька пожежно-рятувальних машин та ДСНС.

😩😭 На Позняках у столиці палає супермаркет «Сільпо».



🤯 Повідомляється, що перед пожежою було чутно вибух. Попередньо, загорівся генератор/трансформатор.

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🎥 Київ ІНФО pic.twitter.com/693T1PWMJ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024

Раніше повідомлялося, що у будівлі Центру цифровізації освіти в центрі Москви спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів. До гасіння пожежі були залучені 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32.