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На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео)
Очевидці повідомляють про вибух перед пожежею
фото: Київ інфо/телеграм

За попередньою інформацією загорівся генератор/трансформатор

У Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».

На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео) фото 1

Відвідувачі кажуть, що спочатку було чутно гучний звук, нібито вибуху. За попередньою інформацією загорівся генератор-трансформатор.

На столичних Позняках спалахнула потужна пожежа в супермаркеті (фото, відео) фото 2

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на місце інциденту прибуло декілька пожежно-рятувальних машин та ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у будівлі Центру цифровізації освіти в центрі Москви спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів. До гасіння пожежі були залучені 100 рятувальників, 34 одиниці техніки та вертоліт Ка-32.

Теги: пожежа Київ Сільпо

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