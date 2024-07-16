Представники Міжнародного валютного фонду розпочинають роботу в Києві

На початку липня Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду

Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу

Команда Міжнародного валютного фонду 16 липня починає роботу в Києві. Про це заявив постійний представник установи в Україні Ваграм Степанян «Радіо Свобода».

«Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу», – розповів він.

Нагадаємо, що Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду, схвалений 28 червня. За словами прем'єра, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету.

Також у травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. За словами Шмигаля, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду, тож Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ.

До слова, у серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій збираються вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями.