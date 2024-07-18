Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни

37-річний підприємець, громадянин іншої країни, підписав договір з КМВА на постачання рибних консервів, які призначались громадянам, що на початку повномасштабного вторгнення залишились у столиці

Директор фірми вирішив збагатитися й не виконав умов договору, а отриманий аванс він вивів на інші фізичні рахунки, у тому числі за кордон

Директору фірми, який на початку повномасштабного вторгнення мав забезпечити Київ продуктами харчування, а натомість заволодів бюджетними коштами, повідомлено про підозру. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначаэться, що 37-річний підприємець, громадянин іншої країни, підписав договір з КМВА на постачання рибних консервів, які призначались громадянам, що на початку повномасштабного вторгнення залишились у столиці. Втім службовець не виконав своїх зобов’язань, заволодівши таким чином понад 800 тисяч гривень.

Викрили злочинну схему слідчі столичного главку поліції спільно з СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що в березні 2022 року Мінінфраструктури з резервного фонду державного бюджету виділило кошти для забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Зокрема, Київською міською військовою адміністрацією було підписано договір із приватною фірмою на постачання рибних консервів з-за кордону до столиці, які призначались громадянам. На підставі зазначених документів та платіжного доручення, фірма-постачальник отримала на рахунок підприємства понад 800 тисяч гривень у вигляді передоплати.

Втім, директор фірми вирішив збагатитися й не виконав умов договору, а отриманий аванс він вивів на інші фізичні рахунки, у тому числі за кордон. Слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. За скоєне підозрюваному загрожує до дванадцяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаэмо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директорки Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», обвинуваченої в розтраті бюджетних коштів під час реставрації. Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 11 липня.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації колишнім очільником Державної фіскальної служби понад 21 млн євро хабаря. У зв’язку з цим правоохоронці повідомили про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику.

Досудове розслідування триває, наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння даного злочину.