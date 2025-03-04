КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі

Можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу

Тепер рішення щодо алгоритму роботи транспорту під час тривог має прийняти Рада оборони міста

Київська міська військова адміністрація розробила нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lв.ua.

«Над новим алгоритмом працювали спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору. За розпорядженням начальника КМВА збиралася робоча група для узгодження нового порядку», – пояснили в адміністрації у відповіді на запит журналістів.

Зазначається, що у результаті був напрацьований наступний механізм для роботи наземного громадського транспорту: в разі оголошення повітряної тривоги водій повинен доїхати до найближчої зупинки, після чого повідомити пасажирів про необхідність скористатися найближчим укриттям.

«Коли всі охочі, за власним бажанням, залишать салон, щоб прямувати в сховище, транспортний засіб продовжить рух за маршрутом», – йдеться у відповіді КМВА.

Натомість можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу. Водночас київська підземка продовжуватиме виконувати функцію укриття для населення під час повітряної тривоги та продовжить працювати з урахуванням безпекової ситуації, зазначили у Київській міській військовій адміністрації

Нагадаємо, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, найближчим часом питання відкриття руху Південним мостом Києва, яке активно обговорюється останнім часом, може бути вирішено. Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим. Тому, за його словами, на сьогодні вже є напрацьоване рішення, що всі обмеження і заборони пересування Південним мостом для цивільних мають бути зняті.

Також влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години.