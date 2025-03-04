Головна Київ Новини
search button user button menu button

КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі
Можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу
фото: Управа КПТ/Facebook

Тепер рішення щодо алгоритму роботи транспорту під час тривог має прийняти Рада оборони міста

Київська міська військова адміністрація розробила нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lв.ua.

«Над новим алгоритмом працювали спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору. За розпорядженням начальника КМВА збиралася робоча група для узгодження нового порядку», – пояснили в адміністрації у відповіді на запит журналістів.

Зазначається, що у результаті був напрацьований наступний механізм для роботи наземного громадського транспорту: в разі оголошення повітряної тривоги водій повинен доїхати до найближчої зупинки, після чого повідомити пасажирів про необхідність скористатися найближчим укриттям.

«Коли всі охочі, за власним бажанням, залишать салон, щоб прямувати в сховище, транспортний засіб продовжить рух за маршрутом», – йдеться у відповіді КМВА.

Натомість можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу. Водночас київська підземка продовжуватиме виконувати функцію укриття для населення під час повітряної тривоги та продовжить працювати з урахуванням безпекової ситуації, зазначили у Київській міській військовій адміністрації

Нагадаємо, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, найближчим часом питання відкриття руху Південним мостом Києва, яке активно обговорюється останнім часом, може бути вирішено. Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим. Тому, за його словами, на сьогодні вже є напрацьоване рішення, що всі обмеження і заборони пересування Південним мостом для цивільних мають бути зняті. 

Також влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години. 

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт тривога Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Водойма вийшла з берегів через засмічення труби, якою здійснюється перелив води з озера
У Подольському районі Києва вода розмила береги Верхнього озера (фото)
5 лютого, 13:25
За словами прем'єра, уряд та представники Єврокомісії проведуть спільні консультації
Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів
17 лютого, 18:16
Автобуси маршруту № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
13 лютого, 11:07
У мережі «Сільпо» зафіксовано рекордну ціну на свіжі огірки
Майже 450 грн за кілограм. У столичному супермаркеті з'явився диво-огірок (фото)
14 лютого, 18:44
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Акція на підтримку полонених відбулася на Майдані Незалежності у Києві
У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених (фото)
20 лютого, 14:56
У Києві помірний рівень якості повітря
Як змінилася якість повітря у столиці станом на вечір
25 лютого, 19:57
БпЛА летять у цент Києва
У Києві працює ППО
1 березня, 23:16

Новини

КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі
КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати
Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
14K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
12K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6512
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
6330
Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua