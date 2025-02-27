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Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
Рішення про перевірку перепусток буде піднято на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом
фото: КМВА

Ієвлєв: Нові перепустки точно будуть потрапляти в руки тільки тих, хто їх потребує

Київська міська військова адміністрація видала близько 9 тисяч перепусток для пересування Києвом під час комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі Вечір.Live.

За словами речника, є підстави вважати, що певна частина дозволів була видана людям, які не мають у них потреби, тому голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірку всіх таких перепусток.

«Після перевірки перепустки будуть вилучені. Майже розроблений новий алгоритм для їх видачі. Такі перепустки точно будуть потрапляти в руки тільки тих, хто їх потребує», – сказав Ієвлєв.

Він зауважив, що рішення обговорять на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом.

Нагадаємо, з 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скорочено, тепер вона діє щодня з 00:00 до 5:00. Робота закладів харчування та місці відпочинку була дозволена до 22:00, деякі супермаркети працюють до 23 години.

У вересні 2024 року у Києві змінили формат перепусток, за якими можна пересуватись містом на автівках у комендантську годину. Перепустки нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня. Як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, періодичне оновлення перепусток – це вимушений крок, щоб перепустками користувалися лише ті, хто дійсно має на це підстави: працівники сектору безпеки та оборони України, підприємств критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

До слова, кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах». 

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Теги: Київ влада харчування комендантська година Тимур Ткаченко

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