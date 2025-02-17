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Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів
За словами прем'єра, уряд та представники Єврокомісії проведуть спільні консультації
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Поїздка єврокомісарів запланована у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії проти України

Наступного тижня в Україну прибуде колегія європейських комісарів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд 24 лютого разом із колегами з Єврокомісії проведе спільні консультації.

Також заплановано низка двосторонніх зустрічей. Політики мають оговорити співпрацю у сфері безпеки й оборони, посилення санкцій проти Російської Федерації, економічну співпрацю між Україною та Євросоюзом, інтеграцію в ЄС.

«Цей візит у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії стане ще одним сильним сигналом Європейського Союзу на підтримку нашої держави», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував керівництво Європейського Союзу, заявивши, що головну загрозу для Європи становить не зовнішній тиск, а віддалення від спільних зі США цінностей.

До слова, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо. Згодом стало відомо, що Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Як відомо, Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб тісніше пов’язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами.

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Теги: Денис Шмигаль Європейський союз уряд прем’єр-міністр Київ

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