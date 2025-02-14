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Майже 450 грн за кілограм. У столичному супермаркеті з'явився диво-огірок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Майже 450 грн за кілограм. У столичному супермаркеті з'явився диво-огірок (фото)
У мережі «Сільпо» зафіксовано рекордну ціну на свіжі огірки
фото: glavcom.ua

Найдешевшими протягом січня у магазинах столиці були огірки «Естафета» – 87,00 грн/кг

Вартість овочів в українських супермаркетах наприкінці зими прогнозовано продовжує зростати. Але є випадки, коли ціни дійсно дивують. Так, у мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Вартість огіоків Гордій у мережі супермаркетів сягнула 449 грн за кіло
Вартість огіоків Гордій у мережі супермаркетів сягнула 449 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Як можна побачити на фото, така ціна не злякала киян і огірки майже розійшлися (фото було зроблене учора ввечері 13 лютого в одному з супермаркетів мережі «Сільпо»).

Варто зауважити, що інші сорти огірків свіжих як у цьому магазині, так і в інших супермаркетах столиці мають значно нижчі ціни. 

Найнижча вартість огірків станом на 14 лютого зафіксована в Auchan – 109,90 грн/кг, тоді як у Megamarket їх продають за 161,30 грн/кг. Про це свідчать дані порталу «Мінфін». Найдешевшими протягом січня у магазинах столиці були огірки «Естафета» – 87,00 грн/кг.

Середньомісячна та поточна ціна на огірки у Києві (дані станом на 14 лютого 2025 року)
Середньомісячна та поточна ціна на огірки у Києві (дані станом на 14 лютого 2025 року)
інфографіка: index.minfin.com.ua

На сайті ТМ «Гордій» повідомляється, що вони – тепличний комбінат в Умані, який вирощує екологічно чисті овочі з 1974 року. При вирощуванні своїй продукції компанія використовує додаткове освітлення, що поліпшує фотосинтез. Для запилення рослин  навіть взимку теплиці використовують джмелів.  Виробники заявляють, що вони розширилися і б’ють рекорди об’ємів виробництва. 

На сайті виробника можна придбати не лише огірки, а й набори овочів, які обіцяють зібрати просто перед відправкою. так. півтора кілограми томатів черррі разом з такою ж кількістю огірка колючого обійдуться у 1015 грн. 

Бокс №33 із набором огірків та томатів виробник пропонує трохи більше, ніж за тисячу гривень
Бокс №33 із набором огірків та томатів виробник пропонує трохи більше, ніж за тисячу гривень
скриншот з сайту виробника

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у мережі «Сільпо» було зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм.  Зауважимо, що нині тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Також, після короткочасного періоду стабільності ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Зокрема, у мережі Varus вартість на овоч варіюється від 24,90 грн/кг до 82 грн/кг. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Як зауважувалося, вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде. Згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає. 

Теги: Київ продукти ціни овочі Сільпо

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