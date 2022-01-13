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    Ситуація погіршується: понад 10 тисяч нових Covid-хворих за добу

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    Вчора госпіталізували 1676 хворих на ковід - Ситуація погіршується: понад 10 тисяч нових Covid-хворих за добу
    Вчора госпіталізували 1676 хворих на ковід
    фото з відкритих джерел

    Від ускладнень хвороби помер 191 пацієнт

    В Україні за минулу добу медики виявили 10 046 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби помер 191 пацієнт. Найбільше нових ковід-хворих зафіксовано у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Як повідомляє пресслужба МОЗ, вчора госпіталізували 1676 хворих на ковід. Одужало від хвороби у середу 7202 пацієнти.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Нагадаємо, що добою раніше медики виявили 7117 нових хворих.

    За весь час пандемії в Україні захворіли 3 727 034 особи. Померли від хвороби 97 928 людей.

    Протестували методом ПЛР – 36 660 осіб, методом ІФА – 6072, експрес-тестами – 36 315.

    Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (997), Івано-Франківській (983) та Львівській (949) областях, а також у Харківській (560), Сумській та Вінницькій (по 510), Одеській (508) областях.

    Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (19), Запорізькій (18), Львівській (14), Київській та Миколаївській (по 12) областях, у Києві, Сумській та Харківській (по 11) областях.

    У ВООЗ попередили, що Covid-штам «Омікрон» є особливо небезпечним для невакцинованих.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    Ситуація погіршується: понад 10 тисяч нових Covid-хворих за добу