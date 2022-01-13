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    За добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше осіб, ніж захворіло

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    Минулої доби в Києві зафіксовано понад 1,8 тис. одужань від Covid-19 - За добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше осіб, ніж захворіло
    Минулої доби в Києві зафіксовано понад 1,8 тис. одужань від Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві та області від коронавірусу померли 23 особи

    За минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 997 особи. Це на 154 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 11 січня було зафіксовано 1151 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 341 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 3231 тис. осіб (за добу 12 січня – 1868)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 11)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,9 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 188 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 376 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 179 тис. осіб (за добу 12 січня – 346)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 12).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,2 тис.

    12 січня в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше осіб, ніж захворіло