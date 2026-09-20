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Українці з окупованих територій розповіли, як опинилися у армії РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українці з окупованих територій розповіли, як опинилися у армії РФ
Українцю з генічеська росіяни обіцяли, що в армії він розвозитиме продукти
фото: скріншот із відео

Бійці 24-ї бригади взяли в полон трьох українців із Криму та Херсонщини

Чоловіки з окупованого Криму та Херсонщини, які народилися і виросли в Україні, опинилися у складі російської армії через поєднання байдужості до політики, матеріальних проблем, російської пропаганди та обману під час вербування. Про це вони розповіли під час інтерв’ю вже після потрапляння в український полон. Як інформує «Главком», відео з полоненими оприлюднила 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Один із полонених, уродженець Криму, пояснював свою позицію просто: політика його не цікавила – треба було заробляти і годувати сім’ю. Після окупації він не сприймав зміну української влади на російську як щось, на що міг вплинути. «А що я можу зробити? В політику не лізу. Воно мені треба?», – казав він.

Інший чоловік із Генічеська стверджує, що спочатку не збирався воювати. За його словами, представники військкомату переконували його підписати контракт, обіцяючи, що він лише розвозитиме продукти. Однією з причин, чому він погодився, були гроші: роботи не було, а зароблені кошти він хотів витратити на лікування.

Згодом українець зрозумів, що його відправляють на війну. За його словами, російським військовим говорили, що вони сидітимуть на позиціях позаду передової, а довелося виконувати бойові завдання. Чоловік стверджує, що до останнього не усвідомлював, куди саме його ведуть.

Окремо полонений розповів про вплив російської пропаганди. За його словами, їм постійно говорили про необхідність «визволяти» російськомовне населення України. Саме ці твердження він назвав однією з причин, чому у 2022 році повірив у необхідність війни.

Уже після потрапляння в український полон він визнав, що помилився. На запитання, що мав би зробити замість того, щоб іти воювати, відповів: «Остаться дома». Наприкінці розмови він також заявив, що війну почала Російська Федерація, а Крим назвав Україною.

Раніше окупант Едгар Григорян, вірменин за національністю, потрапив на війну проти України, бо хотів урятувати своїх двадцятьох котів. 

Нагадаємо, полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала справжню істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благовірний – загарбник, а стверджувала, що він «захищав» Батьківщину.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 

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Теги: гроші полон продукти політика населення Україна Крим Херсонщина

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