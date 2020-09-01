У Києві працюють 14 пунктів прийому використаних масок і рукавичок (адреси)



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Після наповнення контейнерів їх утилізують при високих температурах

Киянам дали поради щодо використання та утилізації масок

У Києві функціонує 14 пунктів для збору використаних масок і рукавичок. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

«Усі відходи збиратимуть і безпечно утилізуватимуть із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим займатиметься спеціалізована компанія, що має ліцензію, обладнання та потужності, а найголовніше – відповідний досвід. Це – ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни». Спалювання відходів відбувається при температурі 1200°C», – повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Зокрема, здати використані маски і рукавички можна:

у магазинах мережі Billa:

вул. Гришка, 3;

просп. Маяковського, 85;

Бессарабська площа, 2;

вул. Тростянецька, 1-А;

Дарницька площа, 1;

просп. Повітрофлотський, 56-А;

вул. Голосіївська, 13-А;

Майдан Незалежності, ТЦ «Глобус»;

вул. Велика Васильківська, 100;

вул. Попудренка, 40

у магазинах мережі METRO Cash & Carry:

просп. Григоренка, 43;

Кільцева дорога, 1-В;

просп. С. Бандери, 26-В;

вул. С. Лифаря, 2-А.

Після наповнення контейнерів їх герметично запакують, вивезуть і разом із вмістом безпечно утилізують при високих температурах.

Нагадаємо, що збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їхньому складі, здійснюють власники цих відходів відповідно до законодавства про відходи та згідно до вимог пунктів 2.26, 2.27 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145.

Поради щодо утилізації використаних масок та рукавичок

Зніміть маску після застосування, утримуйте маску за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу, так як використана маска може бути забруднена мікроорганізмами. Герметично запакуйте маску чи рукавички в окремий пакет для попередження забруднення контейнера, в який буде викинута маска. Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.

Такі поради складено відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, а також відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08 червня 2015 року № 325.

Поради щодо використання багаторазових масок

Використання багаторазових масок дозволено не більше 3-4-х годин. Багаторазову маску забороняється використовувати декільком особам. Маска повинна бути індивідуальною. Після використання багаторазову маску необхідно прати теплою проточною водою з використанням звичайного господарчого мила (72%). Потім маску висушують та обов’язково прасують з обох сторін при максимальному режимі прасування.

До слова, Київ завершує роботу над Регіональним планом управління відходами, який включатиме низку заходів для цивілізованого вирішення питання утилізації відходів. Незабаром відбудеться його презентація. Місто, зокрема, опрацьовує питання будівництва переробного комплексу, який також передбачатиме безпечну утилізацію відпрацьованих батарейок і поводження з хімічними відходами. Це питання нині обговорюється спільно із профільним міністерством.