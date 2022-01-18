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    У Києві півторарічна дитина випала з 15 поверху

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    Наразі слідчі встановлюють всі деталі інциденту і його причини - У Києві півторарічна дитина випала з 15 поверху
    Наразі слідчі встановлюють всі деталі інциденту і його причини
    фото: з відкритих джерел

    Хлопчик загину на місці

    На столичній Русанівці з вікна 15 поверху випав хлопчик. Трагедія сталася на Русанівському бульварі, 2 у Києві, пише Телеграм-канал «Вартові Еспресо».

    У повідомленні зазначається, що на місце смерті одразу приїхали лікарі. Наразі слідчі встановлюють всі деталі інциденту і його причини.

    Крім того, на місце падіння хлопчика прибули медики. Проте травми дитини були не сумісними з життям. Відтак, лікарі лише констатували смерть маляти. Жодних шансів вижити після падіння з такої висоти в дитини не було.

    У коментарі 24 каналу у відділі комунікації поліції Києва заявили, що дійсно стався такий інцидент. «Від лікарів надійшло повідомлення до поліції, що виявили мертвим хлопчика 1,5 року. Випав з 15 поверху. Наразі там триває перевірка, працює слідчо-оперативна група, з’ясовує усі обставини. Такий є нещасний випадок», – зазначили у дописі.

    Нагадаємо, у Києві восьмирічний хлопчик випав з 21 поверху.

    Також влітку в Одесі трирічна дитина випала з 9 поверху, життя їй врятувала випадковість.

    Теги: трагедія Київ діти смерть
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    У Києві півторарічна дитина випала з 15 поверху