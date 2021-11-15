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    МАФи знову окуповують підземні переходи в Києві (фото)

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    Новий МАФ у підземному переході станції метро&nbsp;&laquo;Почайна&raquo; - МАФи знову окуповують підземні переходи в Києві (фото)
    Новий МАФ у підземному переході станції метро «Почайна»
    фото: Юрій Дорошенко/Facebook

    Столична влада ще пів року тому активно демонтувала МАФи в переходах, а зараз кіоски знову туди повертаються

    У підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи. Про це повідомляють кияни у соцмережі.

    Так, в переході станції метро «Почайна» близько року тому демонтували всі кіоски, але нещодавно там знову було встановлено МАФ.

    Мешканці столиці обурені таким станом справ.

    Проте, є кияни, які хотіли б бачити кіоски в підземних переходах. МАФи, на їхню думку, «оживляють» переходи.

    Скріншот коментарів під дописом Юрія Дорошенка у Facebook
    Скріншот коментарів під дописом Юрія Дорошенка у Facebook

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

    На початку літа комунальники звітували про те, що станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі звільнені від МАФІв і комфортні для киян.

    Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомляв, що триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці, їх близько 200. Розробляється стратегія їх використання з урахуванням сучасної інфраструктури та інклюзивних технологій. Переходи на магістралях, у місцях із потужним трафіком – відремонтують, частину – замінять на сучасно і безпечно облаштовані наземні.

    Як повідомлялося, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ метро благоустрій МАФи
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    МАФи знову окуповують підземні переходи в Києві (фото)