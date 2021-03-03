Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин

Підроблені вакцини правоохоронці вилучили у Африці та Китаї

«Це тільки верхівка айсберга, коли йдеться про злочини, пов'язані з вакциною від Covid-19», – сказав генеральний секретар Інтерполу

У Південно-Африканській республіці і Китаї правоохоронці викрили глобальну мережу з розповсюдження підроблених вакцин від коронавірусу. Про це повідомили в Інтерполі.

У заяві говориться, що на складі у південноафриканському місті Джермістон виявили близько 400 ампул підробленої вакцини, що еквівалентно приблизно 2400 дозам.

«Офіцери також виявили велику кількість підроблених масок 3M і заарештували трьох громадян Китаю і громадянина Замбії», – йдеться в заяві.

У Китаї співробітники Інтерполу провели обшук на виробничих площах, в результаті чого були затримані близько 80 підозрюваних, а на місці події вилучено більше 3000 доз підроблених вакцин.