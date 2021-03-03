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    Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин

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    Підроблені вакцини правоохоронці вилучили у Африці та Китаї - Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин
    Підроблені вакцини правоохоронці вилучили у Африці та Китаї
    Фото: Інтерпол

    «Це тільки верхівка айсберга, коли йдеться про злочини, пов'язані з вакциною від Covid-19», – сказав генеральний секретар Інтерполу

    У Південно-Африканській республіці і Китаї правоохоронці викрили глобальну мережу з розповсюдження підроблених вакцин від коронавірусу. Про це повідомили в Інтерполі.

    У заяві говориться, що на складі у південноафриканському місті Джермістон виявили близько 400 ампул підробленої вакцини, що еквівалентно приблизно 2400 дозам.

    «Офіцери також виявили велику кількість підроблених масок 3M і заарештували трьох громадян Китаю і громадянина Замбії», – йдеться в заяві.

    У Китаї співробітники Інтерполу провели обшук на виробничих площах, в результаті чого були затримані близько 80 підозрюваних, а на місці події вилучено більше 3000 доз підроблених вакцин.

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    Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин
    Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин
    Інтерпол вилучив тисячі доз підроблених ковід-вакцин

    Арешти відбулися всього через кілька тижнів після того, як Інтерпол випустив попередження для країн-членів про активізацію організованої злочинності на тлі поширення вакцин від Covid-19.

    «Це тільки верхівка айсберга, коли йдеться про злочини, пов'язані з вакциною від Covid-19», – сказав генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток.

    Також відзначимо, що в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

    Наприкінці 2020 року Європейське поліцейське агентство в світлі початку вакцинації проти коронавірусу в ЄС попередило про загрозу шахрайства з препаратами проти коронавірусу.
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    Теги: Китай Інтерпол Африка вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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