  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Щеплення в Київській області: хто був вакцинований у першу чергу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поза чергою вакцину отримали медики - Щеплення в Київській області: хто був вакцинований у першу чергу
    Поза чергою вакцину отримали медики
    Фото з відкритих джерел

    В столичному регіоні вакцину від Covid-19 отримало понад двісті осіб

    З початку вакцинації у Київській області щеплення проти коронавірусної інфекції зробили 209 осіб. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олену Єфименко.

    «На сьогодні першу дозу вакцини в області отримали 209 осіб», – сказала вона.

    Серед вакцинованих – працівники госпітальних баз в Броварах, Борисполі, Баришівці, Яготині, Переяславі-Хмельницькому, Василькові, Кагарлику і Миронівці.

    Вона зазначила, що 2 березня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вакцинувалася в Кагарлицькій багатопрофільній лікарні.

    Єфименко нагадала, що записатися на вакцинацію проти коронавірусу можна через портал «Дія».

    Як повідомлялось раніше, всього за минулу добу в Україні щеплення зробили 2 тис. осіб.

    Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

    Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

    Теги: Європейська солідарність Олексій Гончаренко лікар Київщина Максим Степанов щеплення вакцинація населення Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies