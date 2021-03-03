Щеплення в Київській області: хто був вакцинований у першу чергу

В столичному регіоні вакцину від Covid-19 отримало понад двісті осіб

З початку вакцинації у Київській області щеплення проти коронавірусної інфекції зробили 209 осіб. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олену Єфименко.

«На сьогодні першу дозу вакцини в області отримали 209 осіб», – сказала вона.

Серед вакцинованих – працівники госпітальних баз в Броварах, Борисполі, Баришівці, Яготині, Переяславі-Хмельницькому, Василькові, Кагарлику і Миронівці.

Вона зазначила, що 2 березня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вакцинувалася в Кагарлицькій багатопрофільній лікарні.

Єфименко нагадала, що записатися на вакцинацію проти коронавірусу можна через портал «Дія».

Як повідомлялось раніше, всього за минулу добу в Україні щеплення зробили 2 тис. осіб.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.