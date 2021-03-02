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    Із такими темпами ми будемо вакцинувати українців 18 років – нардеп висміяв Степанова (відео)

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    25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації - Із такими темпами ми будемо вакцинувати українців 18 років – нардеп висміяв Степанова (відео)
    25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    До кінця тижня МОЗ планує довести денний показник щеплень до 10 тисяч

    В етері «Свободи слова на ICTV» очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в день від коронавірусу планують вакцинувати 10 тисяч людей. Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко проаналізував цю цифру та дійшов до невтішних висновків.

    «Нам потрібно зробити щеплення близько 80% населення, а це 32 млн українців. 32 000000:10 000 = 3200×2 (бо вакцину треба вводити двічі) = 6400 днів. 6400 днів: 365 днів = 18 років. Тобто з такими темпами ми будемо вакцинувати людей 18 років!», – розповів нардеп у мережі Facebook.

    Народний депутат підсумував, що реалістичного плану вакцинації Міністерство охорони здоров’я просто не має. «Влада вже провалила початок вакцинації і тепер намагається маніпулювати цифрами та робити вигляд, що все добре», – додав Гончаренко.

    У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Степанов очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

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    Теги: здоров'я Максим Степанов вакцинація вірус коронавірус
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