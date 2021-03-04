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    Понад 168 млн дітей у світі майже рік не ходили до шкіл через пандемію

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    В ЮНІСЕФ занепокоєні, що з кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше - Понад 168 млн дітей у світі майже рік не ходили до шкіл через пандемію
    В ЮНІСЕФ занепокоєні, що з кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше
    Фото з відкритих джерел

    У 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021-го

    У зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію корона вірусу понад 168 млн дітей у світі майже весь рік не ходили до шкіл. Ще близько 214 млн дітей (кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.

    Такі дані опублікували на сайті ЮНІСЕФ.

    Так, у 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021-го. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці та в регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягла майже 98 млн. Із цих 14 країн найдовше школи залишалися зачиненими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеш та Болівії.

    «З кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, аби забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення у планах з відновлення навчального процесу», - заявила Виконавча директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

    Як прогнозує Всесвітня організація охорони здоров’я, до кінця 2021 року країни не зможуть упоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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    Теги: діти школа епідемія карантин коронавірус
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