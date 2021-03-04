Понад 168 млн дітей у світі майже рік не ходили до шкіл через пандемію

В ЮНІСЕФ занепокоєні, що з кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше

У 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021-го

У зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію корона вірусу понад 168 млн дітей у світі майже весь рік не ходили до шкіл. Ще близько 214 млн дітей (кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.

Такі дані опублікували на сайті ЮНІСЕФ.

Так, у 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021-го. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці та в регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягла майже 98 млн. Із цих 14 країн найдовше школи залишалися зачиненими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеш та Болівії.

«З кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, аби забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення у планах з відновлення навчального процесу», - заявила Виконавча директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Як прогнозує Всесвітня організація охорони здоров’я, до кінця 2021 року країни не зможуть упоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.