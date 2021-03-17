Дитячі садки та молодші класи працюватимуть в звичайному режимі – КМДА

Киянам пояснили, як працюватимуть навчальні заклади з четверга

Дострокові канікули, на які пішли київські учні 5–11 класів, не вплинуть на роботу дитячих садочків та початкових класів. Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, ці заклади освіти працюватимуть у звичному режимі. Крім того, заклади професійної (професійно-технічної) освіти та школи, що працюють не за семестровою системою, проводитимуть навчання дистанційно.

«Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в місті, ми вимушені відправити старших школярів на весняні канікули вже з цього четверга. Молодша школа піде відпочивати, як і планувалось – із 22 березня. Як школярі навчатимуться далі та коли повернуться за парти, повідомимо пізніше. Наразі найважливішим залишається здоров’я наших дітей», – зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, заклади позашкілля столиці (гуртки) під час канікул продовжать свою роботу в дистанційному форматі. Водночас дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) буде дозволено відвідувати винятково за умов дотримання всіх протиепідемічних вимог.

«В усіх закладах освіти Києва, що продовжать працювати у звичному режимі, мають посилити дезінфекційні та протиепідемічні заходи. Окрім того, у приміщеннях гуртожитків закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають посилити санітарно-дезінфекційний режим», – сказав Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що мер столиці Віталій Кличко на терміновому прес-брифінгу наголосив, що ситуація в стаціонарах медзакладів столиці дійсно складна. Медики Києва ще не стикалися з такою великою кількість тяжких хворих від початку пандемії, тому радять максимально берегтися та дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

Крім того, стало відомо, що керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Відомо, що станом на ранок 17 березня у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.