Коронавірусна мапа Києва: дані станом на 18 червня
За добу найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Солом’янському районі
За минулу добу у Києві від коронавірусу одужали 56 людей, померла одна особа. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Іще на 58 людей за минулу добу збільшилась кількість мешканців Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він.
«Одужали за минулу добу 56 людей. Усього коронавірус подолали 1286 мешканців столиці», - зазначив мер.
Серед тих, що захворіли:
- 25 жінок віком від 24 до 79 років,
- 28 чоловіків від 19 до 95 років,
- три дівчинки, яким 5, 7 та 12 років,
- двоє хлопчиків, віком 2 і 7 років.
Захворіли, зокрема, і четверо медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко також повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському районі – 7 випадків.
«Дотримуйтесь правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - закликав мер.
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Всього34063
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Хворіють17650
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Одужали15447
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Померли966
Як повідомлялося, станом на ранок 18 червня, у Києві підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.