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    Коронавірусна мапа Києва: дані станом на 18 червня

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    Лідером за кількістю хворих на коронавірус є Дарницький район Києва - Коронавірусна мапа Києва: дані станом на 18 червня
    Лідером за кількістю хворих на коронавірус є Дарницький район Києва
    Карта: пресслужба мера Києва

    За добу найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Солом’янському районі

    За минулу добу у Києві від коронавірусу одужали 56 людей, померла одна особа. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Іще на 58 людей за минулу добу збільшилась кількість мешканців Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він. 

    «Одужали за минулу добу 56 людей. Усього коронавірус подолали 1286 мешканців столиці», - зазначив мер.

    Серед тих, що захворіли:

    • 25 жінок віком від 24 до 79 років,
    • 28 чоловіків від 19 до 95 років,
    • три дівчинки, яким 5, 7 та 12 років,
    • двоє хлопчиків, віком 2 і 7 років.

    Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Кличко також повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському районі – 7 випадків.

    «Дотримуйтесь правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - закликав мер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 червня, у Києві підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

     Читайте також: 
    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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