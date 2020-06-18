Коронавірусна мапа Києва: дані станом на 18 червня



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Лідером за кількістю хворих на коронавірус є Дарницький район Києва Карта: пресслужба мера Києва

За добу найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Солом’янському районі

За минулу добу у Києві від коронавірусу одужали 56 людей, померла одна особа. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Іще на 58 людей за минулу добу збільшилась кількість мешканців Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив він.

«Одужали за минулу добу 56 людей. Усього коронавірус подолали 1286 мешканців столиці», - зазначив мер.

Серед тих, що захворіли:

25 жінок віком від 24 до 79 років,

28 чоловіків від 19 до 95 років,

три дівчинки, яким 5, 7 та 12 років,

двоє хлопчиків, віком 2 і 7 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко також повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському районі – 7 випадків.

«Дотримуйтесь правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» - закликав мер.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 червня, у Києві підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

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