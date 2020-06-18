Коронавірус не відступає: у Києві за добу майже 60 нових хворих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на чотири десятки

Станом на ранок 18 червня, у Києві підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. За попередню добу збільшення складало 41 особу.

З початку епідемії у Києві одужали 1230 особи, померли 95 людей (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 2119 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 867 людей, померли 43 особи (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 34063 випадки Covid-19. Протягом 17 червня отримано 829 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 17 червня, у Києві було підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.

У Київській області було зафіксовано 2078 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.

Читайте також: