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    Коронавірус не відступає: у Києві за добу майже 60 нових хворих

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    Коронавірус не відступає: у Києві за добу майже 60 нових хворих

    На Київщині кількість хворих на коронавірус зросла на чотири десятки

    Станом на ранок 18 червня, у Києві підтверджено 4084 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. За попередню добу збільшення складало 41 особу. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1230 особи, померли 95 людей (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 2119 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 867 людей, померли 43 особи (за добу 4).

    Загалом в Україні підтверджено 34063 випадки Covid-19. Протягом 17 червня отримано 829 повідомлень про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Нагадаємо, станом на ранок 17 червня, у Києві було підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу. 

    У Київській області було зафіксовано 2078 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.

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