Козловский ответил хейтерам, назвавшим его клип на фоне руин «танцами на костях»

В основу композиции взята легендарная песня о повстанцах «Нас весна не там зустріла»

Главком писал, что певец Виталий Козловский в апреле презентовал новую композицию «Інша весна», в основу которой взята легендарная песня о повстанцах «Нас весна не там зустріла». Клип на песню был снят в тех районах Киева, которые получили больше всего повреждений в результате ракетных атак рашистов. Однако нашлись поклонники артиста, который упрекнули его в том, что устроил «танцы на костях». Певец жестко ответил хейтерам, раскритиковавшим его.

«Бл#ть, идите нах#й. Потому что Богатырская 20, где мы снимали синхроны нашего клипа у разрушений, а номер 18 – там, где я ходил заниматься английским языком. Это не кощунство и не издевательство. Это хроника того, в чем я, бл#ть, жил! Это моя боль, это крик. Это не просто «посмотрите, я здесь». Это крик души, это разорванное сердце в куски и кровь, которая течет. Крик SOS: «Помогите! Люди, услышьте нас. Мы здесь живем среди этого, среди этих разрушений». Это не где-нибудь в Сирии, это все вокруг нас. И это была главная цель видео», – прокомментировал ситуацию Козловский для программы «Зірковий шлях».

Ранее Главком писал, что Виталий Козловский признался, почему проклял старшую сестру. У исполнителя есть старшая сестра – дочь отца от предыдущих отношений. Женщина с сыном живет в Москве и поддерживает оккупационный режим Путина. С первых дней войны певец пытался достучаться до нее, а потом «послал куда подальше».