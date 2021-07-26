  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Суд звільнив ватажка «тітушок» Крисіна від відповідальності за трьома статтями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про звільнення від відповідальності Юрія Крисіна просив захист у зв&rsquo;язку із закінченням строків давності - Суд звільнив ватажка «тітушок» Крисіна від відповідальності за трьома статтями
    Про звільнення від відповідальності Юрія Крисіна просив захист у зв’язку із закінченням строків давності
    Фото: 24tv.ua

    Сторона звинувачення вважає, що адвокати спеціально затягували розгляд справи

    Дарницький суд Києва звільнив від відповідальності Юрія Крисіна за трьома статтями у справі щодо викрадення й катування активістів Майдану. Про це повідомляє Watchers.

    Згідно з рішенням суду, Крисін був звільнений від відповідальності за такими статтями:

    • хуліганство вчинене групою осіб;
    • незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій;
    • незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох або більше осіб.

    За словами адвокатів Крисіна, термін давності за цими статтями вже закінчився. Сторона звинувачення вважає, що адвокати спеціально затягували розгляд справи.

    «Вся поведінка захисту, а саме затягування – дало свій результат. Після п'яти місяців неявок адвокатів судовий розгляд почався із запізненням. Строки давності за трьома статтями дійсно пройшли», – заявила прокурорка Юлія Малашич в суді.

    Тепер проти Крисіна висувається тільки одне звинувачення: тортури з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчиняти дії, що суперечать їхній волі. Його звинувачують в нападі на журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

    Верховний суд в 2019 році залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва від 2018 року про засудження на п'ять років Юрія Крисіна, який звинувачувався у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

    У травні цього року повідомлялося, що Крисін отримав нову підозру в колонії.Слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

    Читайте також: «Шкаф» та його скелети. Справа Крисіна як вирок українському правосуддю
    Теги: суд кримінал Небесна сотня (Євромайдан) прокурор адвокат розслідування Юрій Крисін вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд звільнив ватажка «тітушок» Крисіна від відповідальності за трьома статтями