Суд звільнив ватажка «тітушок» Крисіна від відповідальності за трьома статтями

Про звільнення від відповідальності Юрія Крисіна просив захист у зв’язку із закінченням строків давності

Сторона звинувачення вважає, що адвокати спеціально затягували розгляд справи

Дарницький суд Києва звільнив від відповідальності Юрія Крисіна за трьома статтями у справі щодо викрадення й катування активістів Майдану. Про це повідомляє Watchers.

Згідно з рішенням суду, Крисін був звільнений від відповідальності за такими статтями:

хуліганство вчинене групою осіб;

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій;

незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох або більше осіб.

За словами адвокатів Крисіна, термін давності за цими статтями вже закінчився. Сторона звинувачення вважає, що адвокати спеціально затягували розгляд справи.

«Вся поведінка захисту, а саме затягування – дало свій результат. Після п'яти місяців неявок адвокатів судовий розгляд почався із запізненням. Строки давності за трьома статтями дійсно пройшли», – заявила прокурорка Юлія Малашич в суді.

Тепер проти Крисіна висувається тільки одне звинувачення: тортури з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчиняти дії, що суперечать їхній волі. Його звинувачують в нападі на журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

Верховний суд в 2019 році залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва від 2018 року про засудження на п'ять років Юрія Крисіна, який звинувачувався у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

У травні цього року повідомлялося, що Крисін отримав нову підозру в колонії.Слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.