Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій

У Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Головними подіями цього тижня стануть два сольні концерти Наталії Могилевської у Палаці «Україна». Протягом тижня на містян також чекають шоу від піаніста Євгена Хмари та творчі вечори з легендою театру Адою Роговцевою. Від релігійних піснеспівів до сучасних інструментальних шедеврів – цей тиждень пропонує кожному знайти свій шлях до гармонії та святкового настрою.

«Главком» підготував добірку подій на 6-12 квітня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «Чорний біль»

Цьогоріч минають 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 р. сталася найбільша техногенна аварія 20 ст., наслідки якої ми відчуваємо і дотепер. Ця трагічна сторінка історії нашої країни, безперечно, мала вплив на культуру та мистецтво. Багато художників зверталися до теми Чорнобиля в своїй творчості.

Візитівкою виставки став гобелен, виконаний за ескізом відомого художника Олега Машкевича, який має назву «Чорний біль». Твір виготовлений в м. Решетилівка майстрами Бондаренко Г. С., Остапенко О. М., Скобляковою Т. О.

До трагедії Чорнобиля зверталась і народна художниця України Марія Примаченко. На виставці представлено шість творів, присвячених даній темі.

На виставці також представлено твір визначної мисткині Людмили Жоголь. Це триптих «І буде день…» 1987 р. Доповнюють експозицію керамічні скульптури сучасного художника Олександра Міловзорова, гаряча емаль Віталія Хоменка та дерев’яні скульптури Олега Пєтухова.

Коли: до 3 травня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул Лаврська 9, корп. 2.

Виставка «Код відродження»

Напередодні Великодня у Музеї видатних діячів української культури відкривається «Код відродження» . Виставка, що поєднує сучасне мистецтво та історичну спадщину. В експозиції будуть представлені картини сучасної української художниці Ніни Федотової, а також унікальні старовинні поштівки з приватної колекції Петра Яковенка. Простір виставки доповнять авторські тематичні інсталяції, які створюють цілісний емоційний і символічний наратив.

Ключовим образом виставки стає курка – на перший погляд проста й буденна, але глибоко вкорінена в українській традиції та символіці. У народній культурі курка - це образ життя, родючості, домашнього тепла та безперервності роду. Вона є хранителькою життя - прадавнього символу зародження світу, оновлення та воскресіння.

У контексті Великодня цей образ набуває особливої сили. Яйце як символ нового життя перегукується з головною християнською ідеєю Воскресіння, а курка – як та, що його береже і дає світові – уособлює турботу, витривалість і тиху, але незламну силу життя. У роботах Ніни Федотової цей символ розкривається сучасною художньою мовою – іноді іронічною, іноді зворушливою, але завжди глибоко людяною.

Старовинні поштівки з колекції Петра Яковенка додають виставці ще один вимір – пам’яті. Вони переносять глядача в інші епохи, де великодні образи були носіями віри, надії та світла навіть у найскладніші часи. Разом із сучасними інсталяціями ці артефакти створюють діалог між минулим і сьогоденням. Ця колекція свого часу була презентована у музеях на сході України, а з початком російсько-української війни у 2014 році врятована з Горлівки.

Коли: з 9 по 27 квітня.

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки, вул Саксаганського, 93--97.

Театри

Рок-опера «Біла ворона»

На сцені Київського національного академічного театру оперети пройде версія знаменитої рок-опери «Біла ворона». В основі цієї музичної постановки лежить однойменна поема Ю. Рибчинського, покладена музику композитора Г. Татарченкова. Це була перша на момент початку 90-х власна українська рок-опера, яка швидко набула форми справжнього мистецького вибуху. Мелодії опери та насичені експресією композиції чудово підходили під гострі смислові акценти в сюжеті та накладалися на драматичні події постановки, породжуючи приголомшуючий кумулятивний ефект на глядача.

Темою твору стала історія Жанни Д'Арк, яка очолила боротьбу французького народу за часів Столітньої війни, у якій фактично втілилася ціла нація. У наші дні актуальність минулих історичних подій анітрохи не втратила свого особливого символічного значення з посиланнями на сучасні реалії. Боротьба та щоденні муки опору, розпач мужніх героїв, зламані долі. Саме в таких умовах викристалізовувалась, дозрівала та оформлялася спільнота іншого масштабу, яка виходила з цього пекельного горнила вже зовсім іншою істотою: гордою та самосвідомою.

Коли: 9 квітня, 18:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Схоже на щастя»

У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Схоже на щастя» за участі народної артистки України Ади Роговцевої. Марго і Клод зустрічаються у не найкращий момент свого життя. Перша вирішила покинути чоловіка і доньку, яким присвятила 20 років життя, проте не отримала ані вдячності, ані любові. Друга – втекла з будинку для літніх, куди її поселила власна донька. Тож обидві вирушили у подорож в нікуди, а знайшли одна одну, турботу і розуміння. Бути несамотнім – це справді щастя, у будь-якому віці.

В ролях: Світлана Орліченко та Ада Роговцева.

Вистава-лауреат премії «Київська Пектораль 2014» у номінації «За кращу камерну виставу (виставу малої сцени)».

Коли: 6-7 квітня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Вистава «Камінний господар»

В Театрі на Подолі відбудеться вистава «Камінний господар» за твором видатної української поетеси Лесі Українки. Режисер Іван Уривський представить нам своє бачення цієї пристрасної божевільної любовної драми про спокусливого Дона Жуана, Донну Анну і її камінного чоловіка командора дона Гонзаго де Мендоза.

Леся Українка зображає свого Дона Жуана не просто як звабливого егоїста, а як людину, яка хоче йти за власною волею і щирим покликом свого серця. Кожен з героїв цієї вистави прагне щастя. Але яка ціна у цього щастя і чиї життєві принципи переможуть?

Коли: 7 квітня, 18:00.

Місце проведення:: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Концерти

Євген Хмара: «Piano терапія»

Євген Хмара впевнений, що музика – це спосіб психотерапії. Вона дозволяє розповісти те, що не можна пояснити словами. Артист впевнений, що композиції не створюються для когось чи для чогось, а приходять в певний період. Його неперевершена майстерність завжди підкреслює особливість кожної мелодії. Євген Хмара грає так, що кожен у залі відчуває ніби ця музика призначена тільки йому.

Музика Євгена Хмари завжди сповнена глибоких сенсів і здатна переносити слухача крізь час і простір. Із початку повномасштабного вторгнення він провів понад сотню благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. Його виступи відбуваються по всьому світу, адже справжнє мистецтво не знає кордонів.

Коли: 11 квітня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Наталія Могилевська: «Version 5.0 на біс»

Наталія Могилевська презентувала концертне шоу Version 5.0 восени 2025 року. Воно було своєрідним музичним підсумком яскравого шляху артистки та кроком у нову еру творчості. Це шоу настільки сподобалося аудиторії, що повну залу зібрала й додаткова дата.

І тепер навесні 2026 року Наталія Могилевська вирішила зіграти подвійний концерт Version 5.0, у якому прозвучать як золоті хіти, які співала вся країна, так і нові композиції, які зовсім скоро попадуть у топ-чарти та ваші серця. Артистка поверне танцювальну компоненту – видовищні хореографічні номери, які завжди вирізняли її серед інших.

Глядачі почують пісні, які стали улюбленими для кількох поколінь українців, зокрема: «Місяць», «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Покохала».

Коли: 11-12 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Великдень в Андріївській церкві

Відчути радісний настрій свята Воскресіння Христового можна буде в чарівних інтер’єрах Андріївської церкви під звуки всесвітньовідомих творів геніальних українських композиторів Д.Бортнянського, М.Березовського, А.Веделя, М.Лисенка, К.Стеценка, М.Леонтовича, М.Вербицького, у неперевершеному виконанні співаків ансамблю солістів «Благовість».

Ця музика – не лише культурний спадок, а й справжня терапія для ментального здоров’я.

Коли: 12 квітня, 16:00.

Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.

Стендапи

Шоу «Премія Дарвіна»

Бліц-вікторина, в котрій коміки змагаються в тому, хто розумніший, використовуючи всі свої знання, логіку, хитрість. Але якщо цього не достатньо, то підключають почуття гумору, іронію і сарказм.

Коміки:

Повар Даніл @povardanil

Вова Маслов @maslowwladimir

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Ведучі: Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 та Магомед Мурадов @magam_muradov

Коли: 6 квітня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Комедійне шоу «Кваліфікація. Нейрохірург»

Четверо коміків запрошують гостя та перевіряють його професійність через серію провокативних, серйозних і абсурдних запитань, балансуючи між експертністю та жорстким гумором. У фіналі кожен виносить свій вердикт – чи справді перед нами професіонал, чи просто добре зіграна роль.

Гості:

Ярослав Мідик - нейрохірург

Катя Дубніна

Резиденти шоу: Богдан Боярин, Євгеній Мазурян та Богдана Стаховська.

Коли: 9 квітня, 19:30.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.