Музей Івана Марчука. Стало відомо, що зробила держава до ювілею легендарного художника

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Музей Івана Марчука. Стало відомо, що зробила держава до ювілею легендарного художника
За словами очільниці Мінкульту, відомство не має окремої бюджетної програми на створення музею легендарного художника
фото: Facebook/Іван Марчук

Бережна стверджує, що музей Івана Марчука має бути створений згідно з указом президента

Держава працює над створенням музею легендарного художника Івана Марчука, який у травні відзначить 90-річчя. Зокрема, Мінкульт провів аудит того, де зараз музей є юридично. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна на пресконференції,  присвяченій старту ініціативи зі створення українського культурного продукту, відповідаючи на запитання «Главкома».

Як розповіла очільниця відомства, про якісь конкретні перемоги говорити рано. Водночас вона наголосила, що музей має бути створений відповідно до указу президента Володимира Зеленського. 

«У 2021 році був указ президента, який зобов'язав нас створювати такий музей. І укази президента потрібно виконувати. Тому зараз роботи тривають, але хвалитися якимось конкретним результатом поки зарано. Ми зробили аудит того, де зараз музей є юридично. Тобто зараз музей функціонує як філія Національного художнього музею, і оці всі юридичні речі ми зараз вивчаємо», – каже вона.

Глава Мінкульту повідомила, що відомство не має якоїсь окремої бюджетної програми і окремих грошей на музей Марчука.

«Тобто в нас є бюджетна програма в Міністерстві культури, яка спрямована на всі музеї. І так само на Національний художній музей, філією якого зараз є потенційний музей Марчука. Додаткових коштів в нас поки немає. Але зрозуміло, що зараз ми запускаємо закон про меценатство, і, можливо, таким чином (буде профінансовано – «Главком»). Тобто я думаю, що про якісь конкретні перемоги в цьому напрямку ще рано говорити», – пояснила міністерка.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Як відомо, 12 березня 2026 року у Музеї історії міста Києва відбулася презентація ювілейної виставки «Я сколихнув цей світ», присвяченої 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука. Фактично цей заклад на кілька місяців перетворився на персональний музей художника в його ювілений рік. Експозиція стала найбільшою ретроспективою художника за останні роки.

Майже 250 творів Марчука розгорнено на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності. Виставка розкриває творчість Івана Марчука крізь призму епох, що сформували художника: від радянського часу, коли яскрава індивідуальність сприймалася як виклик системі, до періоду незалежності України та нашої сучасності, у якій його мистецтво відкривається в новому історичному звучанні. 

Відвідати виставку можна з 13 березня по 17 травня 2026 року згідно з графіком роботи музею.

Нагадаємо, 11 червня 2021 року очільник держави видав указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука». Документ передбачав виділення коштів з держбюджету на реконструкцію (ремонт) мистецького об’єкта та залучення спонсорських грошей.

До слова, понад 20 років українська влада обіцяє створити музей імені Івана Марчука – видатного митця, який увійшов до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Однак процес зайшов у глухий кут.

