На Київщині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (фото)

У небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події

За попередніми даними, займанню передували звуки вибухів

У Переяславському районі Київської області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За попередніми даними, займанню передували звуки вибухів. Наразі у небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події.

Пожежа на Київщині фото: glavcom.ua

Офіційної інформації від Київської обласної військової адміністрації або ДСНС щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та не публікувати точні координати чи фото з прив'язкою до місцевості.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства, йому надали необхідну медичну допомогу. Згодом стало відомо, що у Бориспільському районі зафіксовано повторний удар по інфраструктурному обʼєкту. На місцях влучань наразі працюють вогнеборці, енергетики та правоохоронці. Рятувальні служби ліквідовують пожежі та фіксують наслідки чергової атаки.

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення. Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт