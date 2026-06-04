Український борщ на вишитому рушнику: оригінальний квітник прикрасив сквер у Києві

Український борщ на вишитому рушникові знову прикрасив сквер на проспекті Повітряних Сил

Композиція поєднує красу українських традицій та мистецтво квіткового оформлення

Сквер на проспекті Повітряних Сил знову прикрашає оригінальний квітник у вигляді тарілки з українським борщем на вишитому рушнику. Про це повідомили у комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Солом’янського району, інформує «Главком».

Озеленювачі оновили квіткову композицію, яка поєднує красу українських традицій та мистецтво квіткового оформлення.

Оригінальний квітник у столичному сквері фото: КП УЗН Солом'янського району

«Символічний борщ на рушникові нагадує про нашу багату культурну спадщину, адже у 2022 році український борщ був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО», – зазначають у дописі.

фото: КП УЗН Солом'янського району

Комунальники також додають, що квіткова композиція є ще одним нагадуванням про те, що українські традиції живуть, розквітають і надихають.

Нагадаємо, біля Мистецького Арсеналу облаштований новий дощовий садок площею 280 кв. м. Він створений для зменшення навантаження на міську зливову каналізацію та формування нової якості міського простору, він працює разом із містом, а не всупереч йому, інтегруючи природні процеси у міську інфраструктуру.

Також до Дня вишиванки столицю прикрасили яскраві квіткові композиції у формі традиційних українських орнаментів. Кожна така клумба – це не просто елемент благоустрою, а справжній квітковий код, де у візерунках закладено історію та традиції нашого народу. Для оздоблення тематичних патріотичних клумб київські озеленювачі використовували посадкові матеріали переважно власного вирощування з міських оранжерей.