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Рятувальники загасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури на Київщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники загасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури на Київщині (фото)
До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Київщини, пожежна служба аеропорту «Бориспіль» та інші оперативні служби
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Основні роботи з ліквідації пожежі завершено, вогнеборці продовжують моніторинг ситуації

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Площа займання становила 2000 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Площа займання становила 2 тис. кв. м
Площа займання становила 2 тис. кв. м
фото: ДСНС Київщини/Facebook

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС Київщини, пожежна служба аеропорту «Бориспіль» та інші оперативні служби. Наразі основні роботи завершено, вогнеборці продовжують моніторинг ситуації на місці події.  

Автівка вогнеборців на місці пожежі
Автівка вогнеборців на місці пожежі
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Пожежні приборкують вогонь
Пожежні приборкують вогонь
фото: ДСНС Київщини/Facebook
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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу. Згодом стало відомо, що у Бориспільському районі стався повторний удар ворога по інфраструктурному обʼєкту.

Також у Переяславському районі Київської області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, займанню передували звуки вибухів. Наразі у небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події.

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення. Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт

Теги: ДСНС обстріл Київщина

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