У Києві демонтовано пам’ятник Михайлу Булгакову (відео)
Хоча постать і творчість Булгакова тісно пов’язані з історією Києва, письменник мав українофобські погляди
У Києві демонтували памʼятник російському письменникові Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі. Про це повідомляє Інститут масової інформації, інформує «Главком».
Демонтаж пам'ятника на Андріївському узвозі
Відео демонтажу розмістила у Facebook ведуча «Суспільного» Катерина Некреча. На ньому видно, як представники комунальних служб вантажать у транспорт памʼятник, який стояв біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова.
Журналіст Олександр Янковський, який став свідком події, у відео зазначив, що в цей момент перегортається певна сторінка історії. На його думку, для багатьох Булгаков був важливою постаттю, оскільки у 80-х роках він здобув велику популярність і багатьма сприймався як письменник-дисидент та символ незгоди з радянською системою.
Янковський підкреслив, що насправді письменник був частиною тієї самої радянської системи й, цілком імовірно, улюбленим автором радянського диктатора Сталіна. «Ті його твори, які були написані колись давно й про Київ, вони насправді зображували інший, неукраїнський Київ. В принципі, мені абсолютно байдуже до цієї постаті, до цього письменника. Україна має своїх письменників, Україна має своїх патріотів, Україна має гідних людей та історичні постаті для наслідування», – додав він.
Що відомо про Булгакова
Михайло Булгаков – російський письменник, який народився в Києві та провів тут значну частину життя. У будинку, де він мешкав, нині діє Літературно-меморіальний музей.
Хоча постать і творчість Булгакова тісно пов’язані з історією Києва, він мав українофобські погляди, не підтримував ідею української незалежності, а також негативно відгукувався про тогочасні спроби формування української державності та її лідерів.
Як повідомлялося, у серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити музей Булгакова у Києві й замість нього створити музей композитора Олександра Кошиця. 27 березня 2024 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятників або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою.
«Михайло Булгаков – імперець за світоглядом, затятий українофоб. Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні», – зазначається у фаховому висновку експертної комісії.
Також повідомляється, що нав'язливо декларована ним зневага до України закорінена в тому, що родину Булгакова прислали до Києва з Орловської губернії для колоніальної діяльності. Батько, російський богослов, викладач Київської духовної академії, був цензором, займався утисками української культури. Свідому стратегію блокування права української нації на окремий від Росії шлях продовжив і його син.
Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов'язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією.
«Тенденційність Михайла Булгакова виразна – ідеологічні акценти його прози свідчать про упередженість автора до українського світу. З позицій російської манії величі та обстоюючи єдину неподільну імперію, він у творах не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації. Антиукраїнський зміст п’єси «Дни Турбиных» відзначали вітчизняні митці ще в лютому 1929 р. на з’їзді радянських українських та російських письменників у Москві», – наголошують експерти.
У квітні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради про усунення російського та радянського письменника Михайла Булгакова з публічного простору Києва набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.
18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики. Серед іншого йшлося і про памʼятник Булгакову.
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