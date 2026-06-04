Ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт у Бориспільському районі

Ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури, яка виникла після нічної атаки російських безпілотників на Київщині 4 червня 2026 року

Рятувальні служби ліквідовують пожежі та фіксують наслідки чергової атаки

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Київської області. Сьогодні, 4 червня 2026 року, під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує «Главком».

У Броварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено:

адміністративну будівлю та котельню підприємства;

вантажівку й автокран;

газову трубу та лінії електропередач.

У Бориспільському районі зафіксовано повторний удар по інфраструктурному обʼєкту.

На місцях влучань наразі працюють вогнеборці, енергетики та правоохоронці. Рятувальні служби ліквідовують пожежі та фіксують наслідки чергової атаки.

«Ворог намагається залякати нас щоденними ударами, але Київщина вкотре доводить свою стійкість», – наголосив Микола Калашник.

Нагадаємо, у Переяславському районі Київської області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, займанню передували звуки вибухів. Наразі у небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події.

У ніч на 4 червня російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Бориспільському районі. Унаслідок атаки поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що унаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі водій бензовозу отримав поранення. Тоді ж окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт