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Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці
Генсеку НАТО показали наслідки масованої атаки на Київ
фото: ДСНС

Під час візиту до Києва Марку Рютте показали місця загибелі людей та розповіли про нову тактику атак на рятувальників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав місця російських ударів у Шевченківському районі Києва, де внаслідок атаки в ніч на 24 червня загинули троє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Під час візиту генсека Альянсу супроводжував голова ДСНС Андрій Даник. Він ознайомив Рютте з наслідками одного з наймасштабніших російських ударів по столиці та розповів про роботу надзвичайників під час ліквідації наслідків атаки.

Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці фото 1
фото: ДСНС

За словами Даника, тієї ночі під ударами опинилися 32 локації Києва. Рятувальники шукали людей під завалами, допомагали постраждалим та ліквідовували наслідки руйнувань.

Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці фото 2
фото: ДСНС

Голова ДСНС також розповів про влучання в будівлю Головного управління ДСНС Київської області, де розміщувалися оперативно-координаційний центр та серверна, що забезпечувала роботу екстрених ліній 101 і 112.

Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці фото 3
фото: ДСНС

У момент удару в будівлі перебували чергові зміни працівників, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв'язківці оперативно перейшли до укриття і продовжили виконувати свої обов'язки.

Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці фото 4
фото: ДСНС

«По торговельному центру біля метро «Лук’янівська» ворог випустив близько 6 ракет - одну за одною. На щастя, того дня жоден рятувальник не постраждав: ми вчасно реагували та відходили в безпечні місця. Але в ніч проти 2 червня під час російського удару по Дніпру через повторну атаку загинув наш колега-рятувальник», – зазначив Даник.

Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці фото 5
фото: ДСНС

Він наголосив, що найбільшу небезпеку для цивільного населення сьогодні становлять балістичні ракети. Крім того, Росія дедалі частіше застосовує тактику повторних ударів по місцях роботи екстрених служб.

За словами Даника, українські рятувальники постійно коригують протоколи безпеки з урахуванням нових загроз. Своєю чергою Марк Рютте висловив захоплення роботою українських надзвичайників та їхньою відданістю справі.

Генсек НАТО запевнив, що підтримка України з боку Альянсу залишається незмінною, а НАТО і надалі стоятиме поруч з українцями у боротьбі за безпеку та збереження людських життів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні. За даними української сторони, окупанти застосували майже 700 засобів повітряного нападу, зокрема безпілотники та ракети повітряного, морського і наземного базування. Основним напрямком удару став Київ.

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Теги: Марк Рютте Київ

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