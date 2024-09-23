Куди сходити в Києві протягом тижня: дайджест культурних подій

Театри, музеї та бібліотеки підготували різноманітну культурну програму

Протягом 23 до 29 вересня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів. Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Дайджест заходів, які відбудуться з 23 до 29 вересня.

Театр

Київський національний академічний Молодий театр:

23 вересня – танцювальний спектакль «Шафа» (основна сцена);

23 вересня – комедія помилок «Плутанина без антракту» (камерна сцена);

24 вересня – літературний вечір Макса Кідрука (основна сцена);

24 вересня – поліцейська комедія «Анархіст» (камерна сцена);

24 вересня – гріхопадіння без антракту «Фрекен Жюлі» (мікросцена);

25 вересня – вистава на дві дії «Зачарований» (основна сцена);

25 вересня – жагуча таємниця «Новели» (мікросцена);

26 вересня – мюзикл «Шинель» (основна сцена);

26 вересня – історична драма «Украдене щастя» (камерна сцена);

27 вересня – смішна комедія «Кролик Гарві» (основна сцена);

27 вересня – граємо детектив «Шепіт вбивці» (камерна сцена).

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:

27 вересня – опера на 2 дії «Богема»;

28 вересня – «Симфонічна абетка» для дітей та їхніх батьків;

29 вересня – мюзикл на 2 дії за мотивами української народної казки «Жив собі пес…».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

24 вересня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

25 вересня – вистава «37 листівок». Драмеді;

25 вересня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава;

26 вересня – вистава «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;

27 вересня – вистава «Самотній Захід». Bad/good trip;

28 вересня – вистава «Віддайте тіло». Гостра сатира;

28 вересня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

29 вересня – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;

29 вересня – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос.

Київський академічний театр на Печерську:

26 вересня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки;

27, 29 вересня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Дитячий простір «У світі казок»

25 вересня – неймовірна історія «Мама для Мамонтенятка»;

28 вересня – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі»;

29 вересня – казка диваків «Дюймовочка».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:

26 вересня – комедія «Куди я з вами не піду»;

29 вересня – сучасна драйвова казка «Історія знайдених речей».

Київський академічний театр ляльок:

26 вересня – «Украдене щастя»;

27, 28 вересня – «Чарівник країни Оз»;

29 вересня – «Троє поросят», «Попелюшка».

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 30 вересня – виставка творів із фондів Музею історії міста Києва «Київ багряний»;

до 29 вересня – персональна виставка творів Народного художника Івана Марчука «Космічна містерія життя»;

до 30 вересня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 30 вересня – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

до 30 вересня – віртуальна екскурсія «Ціна свободи»;

до 31 січня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – квест містом Володимира «В пошуках міста Володимира»;

протягом місяця – пішохідні екскурсії «Золотоворітський квартал: українська ідентичність»;

протягом місяця – пішохідні екскурсії «Вулицею Чикаленка».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

до 30 вересня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 вересня – виставка «Transfero» до 90-річчя повернення столиці України до Києва;

28 вересня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero» до 90-річчя повернення столиці України до Києва;

27 вересня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

28 вересня – «Володимирський шлях Михайла Грушевського»: пішохідна екскурсія до дня народження вченого і політика про знакові місця його життя в Києві;

29 вересня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: круглий стіл до 130-річчя від початку професорської кар’єри Михайла Грушевського на кафедрі української історії Львівського університету.

Музей української діаспори:

до 30 вересня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 30 вересня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 27 жовтня – виставка Тетяни Русецької «Витоки».

Музей окупації Києва:

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури»;

Музей «Садиба на Кудрявці»:

28 вересня – концерт класичної музики «Amore eterno: Іспанія та Франція – поєднання двох світів».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

до 29 вересня – фондова виставка «Українська майоліка: традиція і творчість» із меморіальної колекції П.Г. Тичини в межах фестивалю «БойчукFest»;

27 вересня – концерт Національної філармонії України.

Музей гетьманства:

28 вересня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Керамічна підвіска».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

28 вересня – до Міжнародного дня музики концерт вокально-інструментальних творів;

до 30 вересня – виставка «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко, фінал художнього змагання Art Fine Nation;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

28 вересня – 13 жовтня – «Осінній обрій. Україна переможе!» виставка картин Данила Ноздрі – одного з найтитулованіших юних художників-абстракціоністів України, володаря Гран-прі Міжнародних конкурсів у Парижі, Осло, Мілані, Валенсії, Києві, Монте-Карло;

до 3 жовтня – виставка старовинного українського народного вбрання «Подорож століттями» з приватної колекції Наталії Котелкової.

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 29 вересня – ювілейна виставка творів Володимира Балибердіна «Художник і час» (скульптура, ювелірні вироби);

до 29 вересня – виставка художнього текстилю і різьблення по дереву «Кольори Карпат». Із колекції музею;

до 30 вересня – виставка «Пульс української сучасної емалі» в межах мистецького фестивалю «БойчукFest»;

до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Із колекцій Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 31 жовтня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);

до 31 грудня – Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара;

до 31 грудня – Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття;

до 31 грудня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

26 вересня – презентація книги Володимира Кушпета «Міфи та реальності кобзарства».

Музей книги і друкарства України:

до 30 вересня – заходи до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження, присвячені святу Трійця;

упродовж місяця – виставка бійця ЗСУ Володимира Семенишина;

упродовж місяця – виставка вихованців дитячого художнього гуртка «Золотий мольберт»;

упродовж місяця – виставка графіки з музейної колекції Софії Караффи-Корбут, до 100-річчя від дня народження мисткині.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

28, 29 вересня – Відкритий чемпіонат Києва з перетягування каната. Спільно з Департаментом молоді та спорту КМДА, за підтримки

Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канатів;

до 6 жовтня – документально-художня виставка «Харків-фортеця» в документах та художних творах. Проєкт «Великі земляки»;

щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

27 вересня 19:00 – «Квіти на Оскар»;

28 вересня 17:00 – «Райський острів».

Музей видатних діячів української культури:

до 30 вересня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

27 вересня – Франковий сальон. Лекція к.і.н. Ігоря Стамбола «Іван Липа. Еволюція політичного вибору»;

26 вересня – майстер-клас із петриківського розпису для школярів «Квітка цибулька»;

27 вересня – Five o’clock лекція «Трендові жіночі аксесуари родини Косачів»;

28 вересня – Five o’clock лекція «Тревел-блог Лесі Українки»;

29 вересня – лекторій з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

28 вересня – пішохідна екскурсія «Родина Старицьких в Києві». Зустріч у сквері біля Золотих воріт;

28 вересня – «Джазові ночі на Парнасі»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

щовівторка та щосуботи – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

25, 27–29 вересня – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;

26 вересня – відкриття виставки «Ковчег»;

28, 29 вересня – працюватиме музейний дворик;

28 вересня – дитячий майстер-клас;

28, 29 вересня – історія Музею Ханенків, вулична екскурсія;

29 вересня – концерт Є. Громова.

Національний музеєй Революції Гідності:

До 28 жовтня – виставка «Оленівка: квінтесенція жорстокості».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

28 вересня – Національна філармонія України, квартет гітаристів «Київ» – «Гітарний ренесанс».

Галерея КМЦНТКД:

23 вересня – Безбарʼєрність у закладах культури, тренінг від спеціалістів КМЦНТКД;

25 вересня – UNESCO, Київ та нематеріальна культурна спадщина. Історія Київських орнаментів;

26 вересня – Статус. Методично-практична консультація;

27 вересня – «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи, національні меншини, діаспора». Інформаційна зустріч зі спеціалістами КМЦНТКД.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

Музей українського грамзапису:

28 вересня – аудіозустрічі у МУГ. Нова серія актуальних досліджень грамзапису України на веранді біля музею;

28, 29 вересня – виставка від народної студії «Київське бісероплетіння»;

29 вересня – до дня Захисників і Захисниць України та Дня українського козацтва: «Козацької слави вірні нащадки». Концерт за участі учнів і викладачів Київської дитячої школи українського танцю.

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

23–25 вересня – виставка «Крізь шари часопростору. Графіка. Одяг. Ужиткове мистецтво»;

25 вересня – урочисте закриття виставки «Крізь шари часопростору. Графіка. Одяг. Ужиткове мистецтво», кураторська екскурсія та майстер-клас;

23–27 вересня – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

23 вересня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

24 вересня – києвознавчі вівторки з Юрієм Чабаном;

25 вересня – суперечливі й провокативні теми у книжках для дітей. Виклики й відповіді;

25 вересня – презентація книги «Годинник Аріадни» авторки Анни Багряної;

26 вересня – презентація книги «Хлопець у сталевих черевиках» авторки Олесі Григор’євої;

26 вересня – жіноче коло психологічної підтримки;

27 вересня – засідання Київського літературного клубу «КЛІК»;

28 вересня – відкриття Алеї Пам’яті Героїв на Трухановому острові;

28 вересня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

28 вересня – майстер-клас «Пишемо українською»;

28 вересня – творчий вечір «На схід за сонцем» поета Віталія Білозіра.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

27 вересня – акція «Бібліотека на дітей!» (до Всеукраїнського дня бібліотек);

27 вересня – презентація книги «Політика для дітей», зустріч з авторкою Є. Завалій та інтерактивна гра.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

23 вересня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

24 вересня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

25 вересня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

25 вересня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

25 вересня – «Читай та стань успішним. Роль бібліотеки в становленні особистості». Стрим-бесіда з Олександрою Остапенко, амбасадоркою бібліотеки.

Київська молодіжна бібліотека:

25 вересня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;

26 вересня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

26 вересня – «Чарівний світ книг: до Всеукраїнського дня бібліотек», стрим-бесіда з Анелією Польщак – кандидаткою філологічних наук, авторкою статей з літературознавства.

29 вересня – відкриття виставки фоторобіт Олега Андроса та синтографії Анастасії Салміної «Мереживо долі».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

23–29 вересня – виставка картин Аліни Межибовської «Віночок»;

23–27 вересня – виставка картин «Картини без фарб і олівців», Київська школа флористики «Ошібана»;

24 вересня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

25 вересня – бібліотечний кінозал. Показ з обговоренням документального фільму «Бабин Яр: у пошуках пам’яті». Спільно з компанією «Докудейз». До Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру;

26 вересня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською».

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

27 вересня – гурток «АртОціум»: ігрова годинка з Dixit;

24 вересня – тренінг бібліотечної майстерності «PROкреатив себе!»;

24 вересня – екомайстерка з виготовлення оберегової бібліотечної ляльки «Бібліографиня»;

27 вересня – літературно-музична зустріч «Слова, музика, натхнення»» від студії естрадного співу Центру художної та технічної творчості «Печерськ» до Всеукраїнського дня бібліотек.

Бібліотека ім. В. Яна:

24 вересня – зустріч із видавцем, засновником видавничої майстерні «Yar» Ярославом Карпцем. Презентація підліткових книг Ліни

Яковенко «Скарби пана Добренка» та Олени Демір «Дерева з кулями».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

24 вересня – літературна вітальня з Сергієм Пантюком;

24 вересня – година-реквієм вшанування пам’яті добровольця Романа Ткаченка «Герої серед нас»;

25 вересня – засідання Speaking club «Мовознайка»;

25 вересня – стріт-акція до Всеукраїнського дня бібліотек «Купив, прочитай, подаруй бібліотеці»;

26 вересня – свято до Всеукраїнського дня бібліотек «Я з книгою світ відкриваю»;

26 вересня – вистава театру «Дивограй» «Хто вкрав квітку щастя»;

28 вересня – засідання «Клубу самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

24 вересня – бібліотечний урок «Країна книжок»;

25 вересня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні замальовки «Картини життя України» (до річниці від дня народження Івана Карпенка-Карого).

Бібліотека № 134:

25 вересня – розмовний клуб української мови «Заговорити солов’їною».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

26 вересня – літературно-пісенна композиція «Під осінніми зорями», виконує ансамбль «Жайворонок»;

26 вересня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

23–29 вересня – проходить виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».

Бібліотека естетичного виховання:

23–29 вересня – виставка живопису відомого українського художника Олександра Ольхова;

26 вересня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель».

Бібліотека ім. О. Вишні:

29 вересня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Книголюб»:

23 вересня – творча зустріч із письменником Олександром Козинцем;

23–27 вересня – виставка Ольги Марченко-Васильєвої «Мелодія душі».

Бібліотека «Світогляд» (вул. Станіславського, 3):

26 вересня – відкриття виставки посуду «Світ крихкої краси».

Киянам нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в сімейному екопарку «Ясногородка», що на Київщині відкрилася виставка квіткових композицій на тему гороскопу та знаків Зодіаку. До уваги відвідувачів організатори пропонують 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я