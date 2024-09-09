Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих воїн під російський реп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих воїн під російський реп
Поліцейські спільно з СБУ її розшукали і встановили особу дівчини
фото: скріншот відео

Жителька Сарнів розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток

На Рівненщині, у місті Сарни, правоохоронці розшукали дівчинку, яка танцювала під російську музику на фоні портретів загиблих воїнів. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Як зазначається, дівчина танцювала під російський реп, який складається з нецензурних слів. Свої відео дівчина записувала на тлі синьо-жовтих прапорів та портретів загиблих захисників України. 

«Поліцейські спільно з СБУ її розшукали і встановили особу дівчини. Згодом працівники поліції скали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. Дівчина виявилась місцевою мешканкою. Їй 23 роки», – прокоментували у поліції.

Йдеться про Євгенію Кудіну з міста Сарни Рівненської області. Вже відомо, що дівчина записала відео з вибаченнями.

«8 вересня 2024 року на центральній площі Сарнів, же розташована алея пам'яті полеглих захисників України, я зняла під російську музику відеоролик аморального характеру. Розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток. Я не думала про почуття родичів загиблих воїнів. Приношу щирі вибачення перед рідними та українцями за свої дії» – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі. 

Також у Києві підуть під суд троє молодиків, які, за даними слідства, за 5 тис. грн написали лайку польською мовою на пам’ятнику захисникам України та Степану Бандері.

Теги: музика вандалізм Герой України Рівне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єра кінопоказу шоу-програми Зорепад
Макс Барських анонсував свій третій концерт у Палаці спорту
16 серпня, 15:27
На мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті пролунав хіт гурту The Winner Takes it All
ABBA заборонила Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
29 серпня, 15:09
Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
20 серпня, 13:53
27 серпня на 40 днів після смерті Ірини Фаріон у Львові пройде панахида
У Львові з'явиться меморіальна таблиця на честь Ірини Фаріон
23 серпня, 18:52
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
24 серпня, 13:43
На референдумі про статус Криму Борис Дейч проголосував за приєднання півострова до Російської Федерації
«Слуга» Богуцька просить президента забрати звання «Герой України» у трьох колаборантів, двоє з яких уже померли
24 серпня, 19:40
Нацполіція розширила використання радарів, збільшивши їхню кількість до 308
В Україні з’явилися нові радари TruCAM: адреси
31 серпня, 14:13
Згідно з текстом петиції, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок
Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси
4 вересня, 15:40
Наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО ворога
Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту та відзвітував про бої
7 вересня, 09:51

Події в Україні

На Закарпатті прикордонники відкрили попереджувальний вогонь у бік ухилянтів
На Закарпатті прикордонники відкрили попереджувальний вогонь у бік ухилянтів
Масштабна повітряна тривога тривала менше десяти хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала менше десяти хвилин
Окупація Синьківки: голова Харківської ОВА спростував повідомлення про захоплення села
Окупація Синьківки: голова Харківської ОВА спростував повідомлення про захоплення села
Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому
Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому
Реактори Запорізької АЕС мають бути у стані холодної зупинки, поки триває війна – Гроссі
Реактори Запорізької АЕС мають бути у стані холодної зупинки, поки триває війна – Гроссі
На Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих воїн під російський реп
На Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих воїн під російський реп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
13K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6103
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
5909
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
5868
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
4688
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua