На Рівненщині дівчина знімала відео біля портретів загиблих воїн під російський реп

Поліцейські спільно з СБУ її розшукали і встановили особу дівчини

Жителька Сарнів розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток

На Рівненщині, у місті Сарни, правоохоронці розшукали дівчинку, яка танцювала під російську музику на фоні портретів загиблих воїнів. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Як зазначається, дівчина танцювала під російський реп, який складається з нецензурних слів. Свої відео дівчина записувала на тлі синьо-жовтих прапорів та портретів загиблих захисників України.

«Поліцейські спільно з СБУ її розшукали і встановили особу дівчини. Згодом працівники поліції скали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. Дівчина виявилась місцевою мешканкою. Їй 23 роки», – прокоментували у поліції.

Йдеться про Євгенію Кудіну з міста Сарни Рівненської області. Вже відомо, що дівчина записала відео з вибаченнями.

«8 вересня 2024 року на центральній площі Сарнів, же розташована алея пам'яті полеглих захисників України, я зняла під російську музику відеоролик аморального характеру. Розмістила відеоролик у соцмережі Тік-Ток. Я не думала про почуття родичів загиблих воїнів. Приношу щирі вибачення перед рідними та українцями за свої дії» – сказала вона.

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