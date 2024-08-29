«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів

Щогодини впродовж дня на вокзалах можна буде почути вірші Максима Кривцова з позивним Далі, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського

На вокзалах в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі за Україну віддали своє життя

У День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни «Укрзалізниця» транслюватиме поезію українських військових, які загинули на війні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Щороку 29 серпня країна згадує українських військовослужбовців та добровольців, які полягли, захищаючи нашу свободу. Цей день – нагадування про ціну, яку платить наш народ за те, щоб лишатись вільним та незалежним від Росії, за право самостійно обирати власний шлях. І привід – продовжувати боротьбу, щоби ці жертви не були марними», – йдеться в повідомленні.

Цього року на вокзалах країни в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі віддали своє життя за те, щоб країна продовжувала жити.

Так, щогодини впродовж дня на вокзалах можна буде почути вірші Максима Кривцова з позивним Далі, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського. Поезію озвучили Павло Вишебаба, Тетяна Власова, Марина Круть, Соня Сотник, Микола Сєрга, Сергій Харчук, Соломія Вітвіцька та Ілля Ярема.

В День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни "Укрзалізниця" транслюватиме поезію полеглих українських воїнів pic.twitter.com/WYJ3YaxfzX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024

«Кожен з них робив і ще міг би зробити незліченно більше, збагатити нашу культуру – проте сторінки їх життів назавжди лишаться недописаними», – зазначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, сьогодні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

До слова, «Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків на поїзди для військових та їхніх родин.