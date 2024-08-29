Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
Щогодини впродовж дня на вокзалах можна буде почути вірші Максима Кривцова з позивним Далі, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського
фото з відкритих джерел

На вокзалах в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі за Україну віддали своє життя

У День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни «Укрзалізниця» транслюватиме поезію українських військових, які загинули на війні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Щороку 29 серпня країна згадує українських військовослужбовців та добровольців, які полягли, захищаючи нашу свободу. Цей день – нагадування про ціну, яку платить наш народ за те, щоб лишатись вільним та незалежним від Росії, за право самостійно обирати власний шлях. І привід – продовжувати боротьбу, щоби ці жертви не були марними», – йдеться в повідомленні.

Цього року на вокзалах країни в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі віддали своє життя за те, щоб країна продовжувала жити.

Так, щогодини впродовж дня на вокзалах можна буде почути вірші Максима Кривцова з позивним Далі, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського. Поезію озвучили Павло Вишебаба, Тетяна Власова, Марина Круть, Соня Сотник, Микола Сєрга, Сергій Харчук, Соломія Вітвіцька та Ілля Ярема.

«Кожен з них робив і ще міг би зробити незліченно більше, збагатити нашу культуру – проте сторінки їх життів назавжди лишаться недописаними», – зазначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, сьогодні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

До слова, «Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків на поїзди для військових та їхніх родин.

Читайте також:

Теги: вокзал Укрзалізниця мистецтво військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
Велика пресконференція президента: 10 ключових цитат
Вчора, 11:00
Український військовий допоміг старенькій попити
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
18 серпня, 20:56
Курська операція – зухвалий крок України
Курська операція. Червоні лінії Путіна швидко стираються тема №1
17 серпня, 13:35
Захід підтримує курську операцію, у той час Росія втрачає контроль
Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
13 серпня, 20:18
1 серпня Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках
Сирський натякав бійцям на Донбасі про прорив у Курській області (відео)
12 серпня, 22:25
Експерт наголосив, що компанія має скорочувати та оптимізувати витрати, адже ситуація у країні вкрай важка, і найбільше потерпає промисловість
Те, що відбувається в «Укрзалізниці», – магія. Аналітик вказав на проблеми, які демонструє фінзвіт компанії
10 серпня, 14:39
За даними Генштабу, внаслідок атаки вдалося уразити склад з боєприпасами
Генштаб підтвердив атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області: що вдалося знищити
3 серпня, 10:34
У вересні 2023 року Микола Гергелюк долучився до бригади спеціального призначення «Азов»
Мама благала його залишитися вдома, але він поспішав до побратимів. Згадаймо Миколу Гергелюка
3 серпня, 09:00
«Укрзалізниця» розглядає можливості збільшення тарифів
Україна має лібералізувати вантажні залізничні перевезення та знизити тариф – експерт
29 липня, 16:08

Події в Україні

Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки
Удар по Черкасах: влада повідомила про наслідки
Повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Повітряна тривога тривала понад п'ять годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
44K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
20K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua