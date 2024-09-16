Цькування військових? Нова вистава за Шекспіром у столичному театрі спровокувала скандал

У постановці поруч із текстом Шекспіра з’явилися вірші поетеси Єлени Зятєвої. Користувачі розкритикували таке рішення театру

14 вересня в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбувся прем'єрний показ вистави «Отелло» режисерки Оксани Дмітрієвої. Новинка одразу спровокувала скандал у соцмережах. «Главком» розібрався, за що критикують театр і творців вистави.

У постановці поруч із текстом Вільяма Шекспіра з’явилися вірші сучасної поетеси Єлени Зятєвої. Додаємо фрагмент вистави, опублікований на сторінці самої поетеси. У ньому Дездемона (акторка Марина Клімова) читає текст Зятєвої.

Отелло й Дездемону зіграли Андрій Ісаєнко й Марина Клімова фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Після прем’єри в соцмережах з’явилися численні негативні відгуки про виставу. У них користувачі критикують театр за те, що долучив до вистави вірші зазначеної поетеси. Зокрема, Зятєву звинувачують у цькуванні військових та їхніх рідних, а також у просуванні російських наративів через свою поезію. Так, у віршах поетеси, за словами критиків, зустрічаються такі тези: «військові, вам доведеться пристосуватися до цивільних», «по вам видно, що ви хворі», «припиніть нам казати, що воювати будуть всі, я от особисто сховаюся за тином». Нижче – фрагменти віршів та публічних висловлювань із фейсбук-сторінки Зятєвої.

А ось що про виставу та саму Зятєву пишуть користувачі. Окрім критики в бік поетеси та її віршів, дописувачі та коментатори звинувачують столичний театр у спекуляції на темі ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) у військових та видаленні негативних коментарів на своїх сторінках у соцмережах.

Катерина Качан (Б'янка) й Олег Гоцуляк (Кассіо) фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Зазначимо, що сам театр на момент цієї публікації ніяк не відреагував на критику. А режисерка вистави Оксана Дмітрієва свій задум пояснювала так: «Події у цій п’єсі розгортаються, коли війна закінчується. А зараз найголовніше наше бажання, щоб війна закінчилася, і закінчилася нашою перемогою. Але для суспільства це буде великим викликом, оскільки з фронту повернуться наші воїни, які нас захищають, і повернуться вони з великим болем, а ми повинні бути готові до цього. Щоб не сталося, як у великій п’єсі Шекспіра, коли батистова хусточка може зруйнувати цілий всесвіт людини».

На тлі скандалу вибухнула й суперечка між військовою та поетесою Яриною Чорногуз та самою Зятєвою. Чорногуз розповіла, що Зятєва давно стежить за нею на фейсбуці, «хейтить і хейтила багатьох талановитих людей з нашої зграї і вирішила цими днями лишати хейтерські коменти під моїми текстами в різних соцмережах». За словами військової, Зятєва звинуватила її в «наслідуванні стилю».

На підтримку Чорногуз виступили чимало людей. Серед них – режисерка фільму «Я і Фелікс» Ірина Цілик. Ось що вона написала про Зятєву: «Я не знаю, в чому причина її чорної злоби до багатьох військових, але вже давно спостерігаю різні дивні історії. Спершу Єлєна донатила на збори мого чоловіка, а потім раптом написала про нього огидний пост та облила брудом. Ну що ж, буває, проїхали. Але далі гірше. Коли Максим Кривцов (український поет і військовий, який загинув на фронті, – «Главком») був іще живим, Зятєва написала йому в коментарях різні відверто образливі речі про якість його поезії. Ми із засмученим Максом говорили про це в приваті, я просила його не брати до серця ці коментарі й зважати на те, що є чимало колег за цехом із вжаленим еґо або іншими причинами для такої поведінки. Але вже потім, після його загибелі, я нещодавно побачила у відкритих коментарях дещо, що мене вразило до глибини душі. Своїй знайомій військовій Єлєна писала (цитую неточно, з пам’яті): «Дивись не загинь мені, як ображений на мене Кривцов, щоб я потім не страждала, що ми не встигли помиритися». Цікаво, чи захотіла б вона вибачитися за свої слова, якби він не загинув».

Також відреагувала і журналістка Наталія Бучковська. «У віршах, якщо це можна так назвати, і в постах, так чи інакше загорнута повна зневага та дискредитація військових. А ще до самої країни: тікайте, ми тут приречені. Але красіво і з претензією на геніальність. Загалом російські наративи просто йдуть коричневою ниткою вздовж цього профілю», – відгукується Бучковська про поезію Зятєвої.

Згодом Ярина Чорногуз оприлюднила скріншоти з повідомленнями від тих, кого нібито цькувала Зятєва. Нижче – деякі з них.

Тим часом на підтримку Зятєвої виступила її подруга, акторка Даша Малахова, яка вже потрапяла у скандал, у якому її звинувачували в дискредитації української армії. Актриса й поетеса виклали спільний допис у фейсбуці.

Малахова зазначила, що не можна писати вірші лише про «кішечок та собачок у країні, яка має тисячі облич війни, страху і горя».

До відома, з січня 2023-го Театр на лівому березі очолює акторка театру і кіно, Народна артистка України Олеся Жураківська.

Нагадаємо, що 13 вересня у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбувся допрем'єрний показ вистави «Отелло» режисерки Оксани Дмітрієвої. «Главком» побував на сучасній інтерпретації п'єси Вільяма Шекспіра й розповів, як творці вистави переосмислили класичну п’єсу «Отелло». На момент тієї публікації обурення в соцмережах ніхто не вислювлював.

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«Отелло» – перша вистава в Театрі на лівому березі режисерки Оксани Дмітрієвої фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Раніше у скандал втрапив Київський академічний драматичний театр на Подолі. Його спровокувала заміна прізвища економа Зеленського на Залуського у виставі «Хазяїн» режисера Івана Уривського.