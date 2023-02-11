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Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Кияни помітили в столиці балкон, який був пофарбований в кольори прапора Росії
фото: ТСН

Люди придбали квартиру і не звернули увагу на колір балкону

Пильні кияни помітили в столиці балкон, який був пофарбований в кольори прапора Росії. Фото опублікували в соціальних мережах, воно зацікавило київських правоохоронців. До мешканців квартири завітали дільничні поліцейські. У коментарі ТСН поліцейські розповіли, що перевірили осіб, які зараз живуть в квартирі.

Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору фото 1

«У людей усе гаразд із документами. А щодо балкону, то мешканці пояснюють, що нещодавно придбали цю квартиру, і просто не звернули увагу, що кольори їхнього балкону схожі на російський прапор. Вони самі були дуже стурбовані такою ситуацією і щоб підтвердити, що вони справжні українці та вболівають за свою державу, вивісили на балконі прапор України», – розповіли в поліції.

Власники квартири подякували поліцейським за пильність та обіцяють в майбутньому перефарбувати свій балкон.

Нагадаємо, що нещодавно в київському метро лунала пісня «Дєнь побєди»

До слова, в Києві позбулися ще одного пам’ятника радянському діячу. Київрада перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. 

Теги: росія прапор України кияни прапор

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