Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору

Кияни помітили в столиці балкон, який був пофарбований в кольори прапора Росії

Люди придбали квартиру і не звернули увагу на колір балкону

Пильні кияни помітили в столиці балкон, який був пофарбований в кольори прапора Росії. Фото опублікували в соціальних мережах, воно зацікавило київських правоохоронців. До мешканців квартири завітали дільничні поліцейські. У коментарі ТСН поліцейські розповіли, що перевірили осіб, які зараз живуть в квартирі.

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«У людей усе гаразд із документами. А щодо балкону, то мешканці пояснюють, що нещодавно придбали цю квартиру, і просто не звернули увагу, що кольори їхнього балкону схожі на російський прапор. Вони самі були дуже стурбовані такою ситуацією і щоб підтвердити, що вони справжні українці та вболівають за свою державу, вивісили на балконі прапор України», – розповіли в поліції.

Власники квартири подякували поліцейським за пильність та обіцяють в майбутньому перефарбувати свій балкон.

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Нагадаємо, що нещодавно в київському метро лунала пісня «Дєнь побєди».

До слова, в Києві позбулися ще одного пам’ятника радянському діячу. Київрада перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.