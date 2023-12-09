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У Києві на світанку розпочався демонтаж пам’ятника Щорсу (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві на світанку розпочався демонтаж пам’ятника Щорсу (фото)
Для демонтажу пам'ятника Щорсу використовується спецтехніка
фото: КМДА

Монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України

У суботу, 9 грудня, на світанку столичні комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу.

Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус.

Київська міська державна адміністрація попереджає, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

Микола Олександрович Щорс – український радянський військовий діяч, один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. У 1930-тих рр. образ Щорса почала активно використовувати радянська пропаганда.

4 листопада з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) було демонтовано зірку на монументі.

До слова, голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що в Україні можна не зносити пам’ятники російським і радянським полководцям, однак це стосується лише певної категорії монументів. Зокрема, це стосується тих з них, хто не брав участі в злочинах проти українців.

Теги: пам'ятник Київ декомунізація

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