На Солом’янці з'явилася небезпечна велодоріжка. Після скандалу її переробили, але є нюанс
Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті
У Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Це сталося на початку серпня й увагу на це звернули у спільноті Bike City Consulting.
«Місце заїзду на прилеглу територію чомусь обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці. Цього рішення не було передбачено та зазначено у проєктній документації», – наголошують фахівці з велоінфраструктури.
У велоспільноті наголосили, що таке рішення загрожувало небезпекою велосипедистам, адже для проїзду залишалось менше ніж один метр велодоріжки.
Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір.
«Після розголосу вони згадали про проєктну документацію і виправили те, що наробили», – повідомили у групі Солом’янського району Los Solomas.
Проте, як зазначили у спільноті Bike City Consulting, будівельники нашвидкоруч заасфальтували проміжок пластиковою розміткою, але так старалися, що «запаяли» кришки дорожніх люків.
До того ж, зауважили у спільноті, на всій вулиці немає верхнього, фінального шару асфальту, відсутня дорожня розмітка і дорожні знаки, але саме для цього заїзду швидко поклали асфальт і знайшлася розмітка.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва зʼявилися нові парклети. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової. Кияни зраділи появі нових зелених зон у місті, проте зауважили, що владі варто більше перейматися якістю укриттів, тротуарами та вирішенням проблеми з електропостачанням.
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