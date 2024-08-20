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На Солом’янці з'явилася небезпечна велодоріжка. Після скандалу її переробили, але є нюанс

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Солом’янці з'явилася небезпечна велодоріжка. Після скандалу її переробили, але є нюанс
Велодоріжку в Солом’янському районі звузили вдвічі й обрамили в тротуар
фото: Bike City Consulting

Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті

У Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Це сталося на початку серпня й увагу на це звернули у спільноті Bike City Consulting.

«Місце заїзду на прилеглу територію чомусь обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці. Цього рішення не було передбачено та зазначено у проєктній документації», – наголошують фахівці з велоінфраструктури.

Місце заїзду на прилеглу територію будівельники обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці
Місце заїзду на прилеглу територію будівельники обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці
фото: Bike City Consulting

У велоспільноті наголосили, що таке рішення загрожувало небезпекою велосипедистам, адже для проїзду залишалось менше ніж один метр велодоріжки.

Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір. 

Проєкт велодоріжки на вулиці Митрополита Василя Липківського
Проєкт велодоріжки на вулиці Митрополита Василя Липківського
фото: Bike City Consulting

«Після розголосу вони згадали про проєктну документацію і виправили те, що наробили», – повідомили у групі Солом’янського району Los Solomas.

Комунальники виправляють недоліки, допущені під час облаштування велодоріжки
Комунальники виправляють недоліки, допущені під час облаштування велодоріжки
фото: Los Solomas

Проте, як зазначили у спільноті Bike City Consulting, будівельники нашвидкоруч заасфальтували проміжок пластиковою розміткою, але так старалися, що «запаяли» кришки дорожніх люків.

До того ж, зауважили у спільноті, на всій вулиці немає верхнього, фінального шару асфальту, відсутня дорожня розмітка і дорожні знаки, але саме для цього заїзду швидко поклали асфальт і знайшлася розмітка.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва зʼявилися нові парклети. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової. Кияни зраділи появі нових зелених зон у місті, проте зауважили, що владі варто більше перейматися якістю укриттів, тротуарами та вирішенням проблеми з електропостачанням. 

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Теги: Київ благоустрій велоінфраструктура

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