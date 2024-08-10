Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення

Під час затримання у чоловіка вилучили 300 зіп-пакетів із психотропом

У березні дільничні офіцери поліції Деснянського району викрили та затримали 21-річного молодика, який займався збутом психотропної речовини «Альфа-PVP». Наразі він отримав покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція Києва.



«Правоохоронці встановили, що фігурант розповсюджував заборонені речовини на території столиці. Під час затримання у чоловіка вилучили 300 зіп-пакетів із психотропом. У ході обшуку за його місцем помешкання поліцейські вилучили ще шість розфасованих пакетів з аналогічною речовиною», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Деснянського управління поліції вручили молодику підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – придбання, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах і після завершення досудового розслідування направили обвинувальний вирок до суду для розгляду справи по суті.

Наразі Деснянський районний суд столиці оголосив вирок – визнати обвинуваченого винним та призначити йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліцейські столиці затримали жінку за збут метадону. Зловмисниця розповсюджувала наркотичні речовини за допомогою сервісу поштових відправлень.