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Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення
Молодик розповсюджував заборонені речовини на території столиці
фото: Національна поліція

Під час затримання у чоловіка вилучили 300 зіп-пакетів із психотропом

У березні дільничні офіцери поліції Деснянського району викрили та затримали 21-річного молодика, який займався збутом психотропної речовини «Альфа-PVP». Наразі він отримав покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція Києва.
 
«Правоохоронці встановили, що фігурант розповсюджував заборонені речовини на території столиці. Під час затримання у чоловіка вилучили 300 зіп-пакетів із психотропом. У ході обшуку за його місцем помешкання поліцейські вилучили ще шість розфасованих пакетів з аналогічною речовиною», – йдеться у повідомленні.

Збував наркотики у Києві: молодик отримав дев’ять років ув'язнення фото 1

Слідчі Деснянського управління поліції вручили молодику підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – придбання, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах і після завершення досудового розслідування направили обвинувальний вирок до суду для розгляду справи по суті.

Наразі Деснянський районний суд столиці оголосив вирок – визнати обвинуваченого винним та призначити йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліцейські столиці затримали жінку за збут метадону. Зловмисниця розповсюджувала наркотичні речовини за допомогою сервісу поштових відправлень.

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Теги: наркотики Київ в'язниця поліція Національна поліція України

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