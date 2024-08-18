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Через ранкову атаку РФ на Київщині пошкоджено 50 будинків

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Через ранкову атаку РФ на Київщині пошкоджено 50 будинків
На Київщині пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач
фото: ДСНС Київщини

Поранених серед населення немає

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки ворога. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Як розповів посадовець, станом на 18:30 неділі, 18 серпня, пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

За словами Кравченка, пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.

Поранених серед населення немає.

«Усім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим», – заявив Кравченко.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

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Теги: Київ населення окупанти

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