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Укрпошта випустила марку до Дня медичного працівника (фото)

Іван Гавриляк
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Укрпошта випустила марку до Дня медичного працівника (фото)
Придбати марки можна у відділеннях Укрпошти по всій країні та в Поштовому маркеті. Художник – Олександр Охапкін
фото: Укрпошта

Загальний тираж становить 100 000 примірників

Напередодні Дня медичного працівника Укрпошта презентувала благодійний поштовий випуск із серії «Героїчні професії. Янголи війни», присвячений звитяжним та відданим своїй справі лікарям. Випуск складається з двох марок – «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Офіційне введення марок в обіг та церемонія спецпогашення штемпелем «Перший день» пройшла за участі міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка, генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, командувача Медичних сил ЗСУ, генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука та лікарки-анестезіологині, представниці добровольчої організації парамедиків «Госпітальєри» Катерини Селіверстової.

Укрпошта випустила марку до Дня медичного працівника (фото) фото 1

Загальний тираж становить 100 000 примірників. Придбати марки можна у відділеннях Укрпошти по всій країні та в Поштовому маркеті. Художник – Олександр Охапкін.

«Дякую Укрпошті за підтримку та увагу до українських лікарів. Марки містять благодійну складову – кошти з їх продажу підуть на допомогу лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях. Тривалий час Національний поштовий оператор є надійним партнером Міністерства охорони здоровʼя. Разом розвʼязуємо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні, реалізуємо їх доставлення у віддалені населені пункти та прифронтові регіони, аби зберегти здоровʼя та врятувати життя наших громадян» – сказав Віктор Ляшко, міністр охорони здоровʼя України.

Укрпошта випустила марку до Дня медичного працівника (фото) фото 2

Поштові марки, випущені Укрпоштою, зображають медиків на передовій, в гарячих точках, операційних. Лікарі евакуюють поранених із поля бою, рятують їхні життя у «швидких» та дарують надію і допомогу тим, хто постраждав від жорстоких ворожих обстрілів. 

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Теги: медик художник Віктор Ляшко Укрпошта

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