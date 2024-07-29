У Києві приспущено головний прапор України: причина

У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Головний прапор України приспустили через прогнозовану негоду у Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

У Києві та області сьогодні, 29 липня, пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, зазначили КМДА.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища. 29 та 30 липня у Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Також очільник Черкаського центру з гідрометеорології Віталій Постригань анонсував прихід циклону Kirsti. Постригань зазначає, що циклон Kirsti, який переміщується вздовж південного побережжя Балтики, формуючи там штормову динамічну погоду, приніс в Україну порцію дощів та прохолоди.