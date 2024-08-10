Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Для відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини. Темний бік усиновлення

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Соціальні служби під час війни штурмують охочі усиновити чи взяти під опіку дітей-сиріт
ілюстративне фото: Depositphotos

Не кожен хто всиновлює дитину, ухилянт! Але...

Дуже делікатна тема. Чув про способи заробітку на сиротах ще до війни. Але тепер...

«Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані».

Соціальні служби під час війни штурмують охочі усиновити чи взяти під опіку дітей-сиріт. Причини такого «бебі-буму» – на поверхні. До пар, які роками виношували ідею взяти дитину, додалися ті, де чоловік хоче уникнути мобілізації.

Згідно з новим законом про мобілізацію, претендувати на відстрочку можуть, зокрема, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років.

Для отримання відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини.

Ще раз зауважу. Не кожен хто всиновлює або бере під опіку, ухилянт! Але ажіотаж очевидний, нездоровий перекіс підтверджують чиновники, дотичні до процесу. Вже є історії, коли беруть дітей із сиротинця, під їх прикриттям вивозять чоловіка, а потім кидають, як щенят...

Детальніше про темний бік цього «бебі-буму» в розмові Павла Вуйця з Наталією Ібрагімовою, директоркою Київського обласного центру соціальних служб Київської обласної військової адміністрації, який проводить обов’язкове навчання для майбутніх прийомних батьків...

Читайте за посиланням: Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані»
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: чоловік батьки ухилянти дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омбудсмен Дмитро Лубінець тепер наполягає: Його викривальну заяву «десь хтось не так підхопив»
Хто втік із України з дітьми-сиротами? По слідах скандалу, який заварив омбудсмен Скандал
31 липня, 13:00
Про причину пожежі офіційні представники міста не повідомляють
У Сочі горить будівля суду (відео)
10 липня, 15:24
Пасажирка не вступала в дискусію з таксистом, а просто вийшла
У Києві таксист Bolt сказав пасажирці, що Крим Україні «просто дали». Компанія відреагувала
20 липня, 14:35
В поліції склали протоколи та пояснили ситуацію
Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві
20 липня, 15:25
Донька стала на коліна на місці вбивства її матері, сховавши заплакане обличчя за долонями
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
20 липня, 18:18
Японець жив у жорсткій економії
Як чоловік із Японії накопичив 132 мільйони єн і вийшов на пенсію
25 липня, 01:10
Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
1 серпня, 15:05
До останнього пара трималась за руки та вдавала закоханих
Прикордонники затримали ухилянта із двома дружинами
3 серпня, 14:31
Донька та внучка Лариси Ніцой в Одесі
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
Вчора, 01:40

Микола Підвезяний

Для відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини. Темний бік усиновлення
Для відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини. Темний бік усиновлення
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі
Епоха «кучмізму». Переосмислення
Епоха «кучмізму». Переосмислення
Сирський прийде – порядок наведе! Перші новації у ЗСУ
Сирський прийде – порядок наведе! Перші новації у ЗСУ
Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?
Мер Хмельницького нагородив шпигуна квартирою?
З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?
З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
13K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua