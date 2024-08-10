Для відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини. Темний бік усиновлення

Соціальні служби під час війни штурмують охочі усиновити чи взяти під опіку дітей-сиріт

Не кожен хто всиновлює дитину, ухилянт! Але...

Дуже делікатна тема. Чув про способи заробітку на сиротах ще до війни. Але тепер...

«Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані».

Соціальні служби під час війни штурмують охочі усиновити чи взяти під опіку дітей-сиріт. Причини такого «бебі-буму» – на поверхні. До пар, які роками виношували ідею взяти дитину, додалися ті, де чоловік хоче уникнути мобілізації.

Згідно з новим законом про мобілізацію, претендувати на відстрочку можуть, зокрема, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років.

Для отримання відстрочки достатньо стати опікуном лише однієї дитини.

Ще раз зауважу. Не кожен хто всиновлює або бере під опіку, ухилянт! Але ажіотаж очевидний, нездоровий перекіс підтверджують чиновники, дотичні до процесу. Вже є історії, коли беруть дітей із сиротинця, під їх прикриттям вивозять чоловіка, а потім кидають, як щенят...

Детальніше про темний бік цього «бебі-буму» в розмові Павла Вуйця з Наталією Ібрагімовою, директоркою Київського обласного центру соціальних служб Київської обласної військової адміністрації, який проводить обов’язкове навчання для майбутніх прийомних батьків...