У Києві деякі автобуси змінили маршрут

30 липня та 2 серпня частково змінять маршрут автобуси № 7 через заплановані продовольчі ярмарки

Зміна маршрутів пов’язана з капітальним ремонтом проїзної частини та тротуарів на вулиці Центральній Садовій

З вівторка, 30 липня, частково змінять маршрути автобуси №№ 111, 117. Це пов’язано з капітальним ремонтом проїзної частини та тротуарів на вулиці Центральній Садовій, що на Микільській Слобідці у Дніпровському районі. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, роботи триватимуть орієнтовно до 15 серпня. До закінчення ремонту рух автобусів буде організований:

маршрут № 111 в напрямку руху до станції метро «Площа Українських Героїв» – від площі Дарницької до вулиці 24-та Садова за робочим маршрутом – далі Подільський мостовий перехід — Набережно-Рибальська дорога, далі за чинним маршрутом;

маршрут № 117 від станції метро «Лівобережна» до Подільського мостового переходу.

Крім того, 30 липня та 2 серпня частково змінять маршрут автобуси № 7 через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській.

З початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організований по трасі:

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Тимчасова схема автобусного маршруту №7

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нову форму квитка на автобусні маршрути.

Яке повідомлялося, через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській 19–21 липня кілька столичних автобусів і тролейбусів курсували зі змінами руху.