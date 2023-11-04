Київ позбувається радянських символів: на Галицькій площі великий демонтаж (фото)
П'ятикутна радянська зірка піде на смітник історії
У Києві в рамках декомунізації триває демонтаж радянських символів.
Так, у суботу, 4 листопада, зранку з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) почався демонтаж зірки на монументі.
На фото, які публікують користувачі соцмереж, видно техніку біля обеліску і робітників, які проводять демонтаж.
«Приємні новини з самого ранку. В Києві демонтують зірку на Галицькій площі», – написав відомий фотограф Ян Доброносов.
Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.
Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».
Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.
Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.
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