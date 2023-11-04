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Київ позбувається радянських символів: на Галицькій площі великий демонтаж (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київ позбувається радянських символів: на Галицькій площі великий демонтаж (фото)
Комунальники спеціальними інструментами зрізають зірку з обеліска
фото: Ян Доброносов/Facebook

П'ятикутна радянська зірка піде на смітник історії

У Києві в рамках декомунізації триває демонтаж радянських символів.

Так, у суботу, 4 листопада, зранку з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) почався демонтаж зірки на монументі.

Київ позбувається радянських символів: на Галицькій площі великий демонтаж (фото) фото 1
фото із соцмережі

На фото, які публікують користувачі соцмереж, видно техніку біля обеліску і робітників, які проводять демонтаж.

«Приємні новини з самого ранку. В Києві демонтують зірку на Галицькій площі», – написав відомий фотограф Ян Доброносов.

7 фото
На весь екран
фото: Ян Доброносов/Facebook

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

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Теги: Київ декомунізація пам'ятник

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