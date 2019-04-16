Підозрюваних у вбивстві столичного ювеліра Кисельова заарештували на два місяці



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Запобіжний захід підозрюваним у вбивстві ювеліра обирав Шевченківський райсуд столиці

Двоє із затриманих - колишні працівники правоохоронних органів

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, затриманим за підозрою у вбивстві підприємця-ювеліра Сергія Кисельова 5 березня 2019 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Так, суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваних на 2 місяці без визначення альтернативи.

Як повідомлялося, минулого тижня у ході спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до вбивства ювеліра. Двоє з затриманих виявилися колишніми працівниками правоохоронних органів (СБУ і Національної поліції), ще один - раніше судимим.

В їхньому автомобілі (з підробленими номерами) було вилучено гранату. Після цього було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили 6 гранат, два пістолети, близько 1 тис. набоїв і динаміт.

Крім цього, серед вилучених в одного з підозрюваних речей виявили кілька картин. Одна з них схожа на картину, яку минулого року було викрадено у Франції з музею в місті Нансі. Це картина 1915 року художника Поля Сіньяка «Порт Ла-Рошель». Її вартість становить $1,5 млн. Наразі невідомо, чи є вона оригіналом, буде призначено мистецтвознавчу експертизу.

Затриманим оголошено підозру за фактом умисного вбивства та підготовки до замаху на умисне вбивство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК України та ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, 5 березня Сергія Кисельова знайшли в «Мерседесі» з вогнепальним пораненням голови. Оперативні заходи правоохоронців не дали результатів.