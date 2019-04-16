Вбивство фермера на Київщині: стали відомі нові деталі (відео)



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Фермера застрелили біля входу у квартиру на першому поверсі Фото: Нацполіція

Перед смертю у чоловіка була суперечка з невідомим

На місці вбивства голови фермерського господарства у Фастові Олега Коломійця вилучено дві гільзи та кулю калібру 9 мм до пістолета Макарова..

На тілі загиблого 42-річного чоловіка виявили чотири вогнепальних поранення – два з яких проникаючі у живіт. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах

Нагадаємо, 14 квітня опівночі в місті Фастів на Київщині було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Загиблим виявився 42-річний місцевий житель, голова одного з фермерських господарств.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного злочину, розглядаються різні версії вбивства.

Як повідомляє ТСН, Олег Коломієць - депутат райради та відомий на Фастівщині фермер. Зокрема, його прізвище стало гучним після конфлікту на соняшниковому полі в жовтні минулого року. «Він боровся за державну землю, а його називали рейдером», - розповідає син загиблого Ігор.

Тепер саме він продовжуватиме батьківську справу. Каже, що двадцять років обробляли землю, а коли восени прийшли збирати врожай, виявилося, що поле більше не їхнє, а конкурентів. За його словами, батько збирався відновити справедливість у суді найближчим часом.

У поліції кажуть, що перед смертю у чоловіка була суперечка з невідомим. Нині його розшукують. «Ми повинні знайти і встановити особу, яка скоїла, і, можливо, навіть замовила це вбивство. Він неодноразово був на суперечливих конфліктах, які виникали в аграрному секторі. Можливо, хтось із конкурентів, можливо, хтось із його колег міг це скоїти», - розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.