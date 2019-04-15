  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Поліція затримала людей з кулеметом ДШК, які планували вбивство кримінального авторитета у Львові

    • Розсилка
    Поліція затримала людей з кулеметом ДШК, які планували вбивство кримінального авторитета у Львові

    Вбивство повинно було стати помстою за замах на власника комбінату, де виробляється «Лімо»

    В понеділок, 15 квітня, Нацполіція Київської області затримала трьох озброєних осіб. Про це повідомляє Генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Під час затримання чинили збройний опір», - додав він.

    На фото видно, що в автомобілі затриманих був крупнокаліберний кулемет ДШК та патрони (ймовірно 12,7 мм) та пістолет ТТ.

    Як повідомляє Луценко, з попередніх даних ця група готувала вбивство львівського кримінального авторитета на замовлення поки що невстановлених мешканців Львівськоі області, «як помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К.».

    Читайте також

    Скоріш за все мова йде про замах на власника ВАТ "Львівський холодокомбінат" (ТМ "ЛІМО") Богдана Копитко, позашляховик «Мерседес» якого 29 серпня 2016 підірвали в Старому Селі Пустомитівського району Львівської області. Тоді затримали шістьох підозрюваних, серед яких троє були бійцями «Айдару». Тоді в організації замаху прокуратура звинувачувала одного з затриманих - Дмитра Гаврилюка. Самі ж підозрювані заявляли, що організатором був Андрій Колесник з позивним «Космос».

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ