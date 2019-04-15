Поліція затримала людей з кулеметом ДШК, які планували вбивство кримінального авторитета у Львові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство повинно було стати помстою за замах на власника комбінату, де виробляється «Лімо»

В понеділок, 15 квітня, Нацполіція Київської області затримала трьох озброєних осіб. Про це повідомляє Генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Під час затримання чинили збройний опір», - додав він.

На фото видно, що в автомобілі затриманих був крупнокаліберний кулемет ДШК та патрони (ймовірно 12,7 мм) та пістолет ТТ.

Як повідомляє Луценко, з попередніх даних ця група готувала вбивство львівського кримінального авторитета на замовлення поки що невстановлених мешканців Львівськоі області, «як помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К.».

Скоріш за все мова йде про замах на власника ВАТ "Львівський холодокомбінат" (ТМ "ЛІМО") Богдана Копитко, позашляховик «Мерседес» якого 29 серпня 2016 підірвали в Старому Селі Пустомитівського району Львівської області. Тоді затримали шістьох підозрюваних, серед яких троє були бійцями «Айдару». Тоді в організації замаху прокуратура звинувачувала одного з затриманих - Дмитра Гаврилюка. Самі ж підозрювані заявляли, що організатором був Андрій Колесник з позивним «Космос».