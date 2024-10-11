Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону

На столичній ВДНГ з'явиться готель: сім гламурних наметів-модулів для проживання

На великій частині реакреаційної зони ВДНГ незабаром з’явиться глемпінг «Намети». Взимку 2024 року у лісовій частині розташують сім модулів для відпочинку із додатковим утепленням та зони для релаксу. Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. Водночас він не повідомляє, скільки коштуватиме відпочинок та чи матимуть доступ до лісової частини люди, які не оплатили дану розвагу.

Глемпінг або гламурний кемпінг (glamorous та camping – «Главком») – це сучасний напрямок «зеленого» туризму, який останніми роками став дуже популярним. Він дозволяє відпочивати на природі, але з комфортом, що можна порівняти з умовами у готелі.

«Намети» будуть розміщені в лісовій зоні ВДНГ, яка мала би бути доступною для усіх охочих. Загалом має бути встановлено сім спеціальних наметів-модулів для проживання. Кожен із них розрахований на двох або більше осіб. Організатори обіцяють, що відвідувачі зможуть відпочивати в гамаках, гойдалках, або ж розслабитися в сауні чи чанах на відкритому повітрі.

Водночас не відомо, який вплив на екосистему лісової зони матиме глемпінг. Наразі Євген Мушкін обіцяє не пошкодити дерева під час будівництва, а також висадити нові рослини. «При облаштуванні локації жодне дерево не буде пошкоджено. Навпаки – автори проєкту вже висадили понад 800 кущів та дерев для підтримки місцевої екосистеми й продовжать це робити надалі», – повідомляє Мушкін.

Глемпінг «Намети» почне приймати відвідувачів вже цієї зими.

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