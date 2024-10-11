Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Глемпінг «Намети» почне приймати відвідувачів вже цієї зими
фото ілюстративне

На столичній ВДНГ з'явиться готель: сім гламурних наметів-модулів для проживання

На великій частині реакреаційної зони ВДНГ незабаром з’явиться глемпінг «Намети». Взимку 2024 року у лісовій частині розташують сім модулів для відпочинку із додатковим утепленням та зони для релаксу. Про це повідомляє генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. Водночас він не повідомляє, скільки коштуватиме відпочинок та чи матимуть доступ до лісової частини люди, які не оплатили дану розвагу. 

Глемпінг або гламурний кемпінг (glamorous та camping – «Главком») – це сучасний напрямок «зеленого» туризму, який останніми роками став дуже популярним. Він дозволяє відпочивати на природі, але з комфортом, що можна порівняти з умовами у готелі. 

«Намети» будуть розміщені в лісовій зоні ВДНГ, яка мала би бути доступною для усіх охочих. Загалом має бути встановлено сім спеціальних наметів-модулів для проживання. Кожен із них розрахований на двох або більше осіб. Організатори обіцяють, що відвідувачі зможуть відпочивати в гамаках, гойдалках, або ж розслабитися в сауні чи чанах на відкритому повітрі.

Водночас не відомо, який вплив на екосистему лісової зони матиме глемпінг. Наразі Євген Мушкін обіцяє не пошкодити дерева під час будівництва, а також висадити нові рослини. «При облаштуванні локації жодне дерево не буде пошкоджено. Навпаки – автори проєкту вже висадили понад 800 кущів та дерев для підтримки місцевої екосистеми й продовжать це робити надалі», – повідомляє Мушкін. 

Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону фото 1

Глемпінг «Намети» почне приймати відвідувачів вже цієї зими. 

Раніше повідомлялося, що у Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник, який побудували, щоб заволодіти комунальною землею вартістю понад 20 млн гривень. 

Раніше Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою знести готельно-ресторанний комплекс, розташований на пляжі Галерної затоки на півдні столиці України.

Читайте також:

Теги: прокуратура нерухомість відпочинок забудова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова НАЗК Віктор Павлущик сподівається, що запуск автоматичного декларування скоротить час їхнього заповнення вдвічі
Голова НАЗК Віктор Павлущик: «Голос» може втратити державне фінансування назавжди Інтерв’ю
Вчора, 18:30
Власники хотіли вмістити в квартирі все найпотрібніше, тому душ зробили в кімнаті
Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото)
23 вересня, 19:51
Доступ до будівлі обмежений, фасади закриті банером, будинок перебуває у вкрай занедбаному стан
Прокуратура через суд вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі
26 вересня, 18:11
Будівництво лікарні розпочалося у 1989 році
Дитяча лікарня на Обсерваторній: історія столичного довгобуду-примари (фото)
1 жовтня, 19:35
На місці удару працють відповідні служби
Прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео)
3 жовтня, 03:16
На місці працюють відповідні служби
Ворожий удар по Харківщині: зруйновано 20 будинків
3 жовтня, 07:24
Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув
Росіяни обстріляли автомобіль волонтерів на Донеччині: є загиблий
6 жовтня, 22:04
Масовий мор риби у Житомирі
У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби
5 жовтня, 20:21
ЗМІ пишуть, що промову для аргентинського лідера писав головний стратег Мілея Сантьяго Капуто
Президент Аргентини взяв промову для виступу в ООН з відомого серіалу
5 жовтня, 14:07

Новини

На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря
Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря
Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки
Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки
Бабине літо триває: прогноз погоди на 11 жовтня
Бабине літо триває: прогноз погоди на 11 жовтня
У ніч проти 11 жовтня змінили маршрути два тролейбуси
У ніч проти 11 жовтня змінили маршрути два тролейбуси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
177K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
157K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
123K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
48K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась

Новини

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua