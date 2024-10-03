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Прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео)
На місці удару працють відповідні служби
фото:ДСНС

У Харкові кількість постраждалих зросла до 10

В ніч з 2 на 3 жовтня російські окупанти здійснили черговий варварський напад на Харків та його околиці. Близько 23:00 два ворожі літаки Су-34, що злетіли з аеродрому в населеному пункті Строїтель Бєлгородської області, скинули п'ять керованих авіаційних бомб типу УМПБ Д-30СН. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Три з цих бомб влучили у Харків, а дві – по Дергачівській громаді. Внаслідок атаки у Шевченківському районі міста зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість.

Прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео) фото 1

Найбільше постраждав Салтівський район, де одна з бомб влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. В результаті вибуху та пожежі, що спалахнула, постраждало 10 людей, серед яких трирічна дитина.

На місці трагедії працювали рятувальники ДСНС, яким вдалося ліквідувати пожежу площею 65 м кв. о 00:30. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, удар по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено).

Теги: Харків окупанти прокуратура будинок дитина

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